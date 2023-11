En un fin de semana con carrera al sprint, el del Gran Premio de Brasil, vuelve el debate sobre su formato y sobre los cambios que podría hacer la Fórmula 1 en el futuro. Porque los pilotos no están nada convencidos. Max Verstappen ha sido el más claro al respecto.

Carlos Sainz, por su parte, ha puesto encima de la mesa dos propuestas: una parrilla invertida o una clasificación a una vuelta.

Así lo expresó en sala de prensa: "No me importaría la parrilla invertida para el sprint. Creo que seis sprints son suficientes y pienso que no ayuda al espectáculo de la carrera principal, porque anticipa bastante lo que luego sucede el domingo...".

"Por eso hay que probar algo diferente los sábados. Parrilla invertida, clasificación de una vuelta... yo estaría abierto a seguir experimentando, porque el que tenemos ahora no parece correcto para lo que sucede el domingo", ha dicho el piloto de Ferrari.

De momento este fin de semana continúa el sistema tradicional. En la jornada de sábado se celebrará la clasificación y posteriormente la carrera corta. Quizá en el futuro la F1 esté abierta a cambiar ese sábado... y la propuesta de Carlos es muy interesante.

Brasil acogerá el sexto sprint del curso. Es el último. Antes se celebraron en Azerbaiyán, Austria, Bélgica, Qatar y Austin. Y los pilotos tienen muy claro que quieren un cambio. Y cuanto antes.