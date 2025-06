Russell olvida a Hamilton y Alonso de su pareja ideal en Fórmula 1: ¡Ojo a sus elecciones!

"Me elegiría a mi mismo y..."

En el pasado Gran Premio de España saltaron chispas entre George Russell y Max Verstappen. El piloto de Red Bull chocó contra el de Mercedes y el británico se quedó incrédulo ante un lance que penalizó seriamente al neerlandés.

Con el paso del tiempo, las aguas se calmaron y el corredor británico ha sorprendido al responder a una cuestión sobre cuál sería su dupla ideal de la Fórmula 1. Su respuesta destaca por no estar ni Fernando Alonso ni su excompañero Lewis Hamilton entre sus elecciones.

"Si yo fuera Toto ('team principal' de Mercedes) , y tuviera dos opciones... Si pudiera elegir a cualquier piloto y todos estuvieran disponibles, me elegiría a mí mismo y a Verstappen. No lo veo una falta de respeto, así es el deporte", ha sentenciado tal y como recoge 'Car and Driver'.

El corredor de la escudería alemana justifica su respuesta, separando los lances de pista con el talento que atesora el piloto: "En un equipo de Fórmula 1 hay dos asientos y ya he dicho que estaría encantado de ser compañero de Verstappen. Pero el hecho es: "¿por qué un equipo no querría a Verstappen?".

Asimismo, el cuarto clasificado en el Mundial se ha atrevido a pronosticar las elecciones personales de los constructores más punteros y todos los caminos llevan a un mismo piloto: "Ferrari elegiría a Verstappen y a Leclerc".

"McLarenprobablemente elegiría a Verstappen y, en este caso, sería más difícil si Norris o Piastri... Pero si para 2026 cada equipo pudiera elegir a sus pilotos, Verstappen sería la opción número uno para todos. No es una falta de respeto, es la realidad", ha zanjado.