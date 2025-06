Aviso cortante de Red Bull a Verstappen después del incidente con Russell: "Se le dejará claro..."

Red Bull empieza a estar en la cuerda de floja para luchar por el título de pilotos. En el seno del equipo de Milton Keynes son conscientes de que deben ganarle la partida a McLarendesde el próximo Gran Premio si no quieren que sus opciones se diluyan.

Sucesos como el toque entre Max Verstappen y George Russell, que le supuso la sanción de diez segundos y puntos de la Superlicencia, incentivan que el margen de error cada vez sea más pequeño. El propio asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, ha alertado a su piloto sobre la necesidad de minimizar daños.

"Max no puede permitirse ningún desliz en las dos próximas carreras. Se le dejará claro que no debe hacer nada impulsivo", ha sentenciado el austriaco en declaraciones recogidas en 'Speedweek'. El vigente campeón del mundo acumula once puntos en la Superlicencia y esto es una pésima noticia para la formación austriaca.

El neerlandés está a tan solo un punto de recibir una carrera de penalización y al estar a 49 puntos del liderato complicaría aun más ser pentacampeón del mundo de Fórmula 1: "Sería un desastre que no se le permitiera tomar la salida en Austria, pero no suponemos que eso vaya a ocurrir".

"No es que Max haga algo mal cada fin de semana. Después de Austria, se le volverán a quitar los primeros puntos de penalización", ha apuntado Marko en referencia a que Verstappenrecuperará dos puntos tras la carrera en el Red Bull Ring.