Max Verstappen sigue de 'luto' con la marcha de Adrian Newey de Red Bull: "Verlo ahora de verde..."

"Ya no está con nosotros"

La fórmula Adrian Newey y Max Verstappen ha sido un binomio de éxito en el 'Gran Circo' durante las últimas temporadas. Los últimos cuatro mundiales han sido dominados por el pupilo de Red Bull, a excepción del primero en 2021. A eso hay que sumar los títulos de Constructores en 2022 y 2023 logrados con autoridad.

El neerlandés se abrió en canal para revelar lo que sintió al ver al diseñador vistiendo los colores de Aston Martin en Mónaco: "Me recordó como era cuando estaba con nosotros al verlo allí en el box. Pero, sinceramente, ya no tiene sentido pensar en ello, Adrian ya no está con nosotros".

Pese a su marcha de Milton Keynes, el neerlandés se deshace en elogios al diseñador británico, reivindicando su lado más humano: "Todavía le tenemos mucho respeto a Adrian, al menosyo le tengo mucho respeto. Es una gran persona, además de todo el éxito que ha conseguido con nuestro equipo".

"Verlo ahora de verde es diferente, pero me alegró por él. Espero que esté feliz, eso es lo más importante al final del día", ha sentenciado el tetracampeón del mundo, según publica el medio 'Motorsport Week'.

Asimismo, comprende su cambio de aires al equipo de Silverstone donde tendrá la responsabilidad de diseñar el coche de Fernando Alonso en 2026 en un año donde el trabajo de los ingenieros reluce más que nunca: "Estoy seguro de que contribuirá a su éxito".

"Me entusiasma qué pueden hacer el año que viene, cuando creo que por fin estará plenamente involucrado", ha admitido el piloto neerlandés sobre el futuro de la escudería verde con Newey.