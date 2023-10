Fernando Alonso es el piloto más veterano de la parrilla. 42 años. Y el ídolo de los pilotos más jóvenes de la categoría. Todos le elogian y todos se fijan en su estilo de pilotaje.

Liam Lawson, que sustituyó a Daniel Ricciardo en AlphaTauri durante algunas carreras por la lesión del australiano, se ha referido al bicampeón de la Fórmula 1 en el podcast 'Beyond The Grid'. Y ha destacado cómo posiciona el coche en la trazada.

"He corrido contra la mayoría en categorías inferiores, pero es bastante diferente con pilotos como Fernando, cuya habilidad de posicionar el coche es muy inteligente. Tiene mucha experiencia y se ve en todo momento", dice el neerlandés, que vuelve a ser reserva en su escudería.

Recuerda un momento en Monza, donde se colocaron en paralelo: "En unos Libres en Monza, estuvimos rueda a rueda y con pilotos así, con tanta experiencia, siempre parece que ponen el coche en el lugar correcto".

"He hablado con la mayoría de pilotos y es especial, sobre todo, hablar con Fernando y con Lewis (Hamilton), pilotos con los que he crecido y les he visto correr cuando era niño. Es divertido hablar con ellos, pero lo que más quiero es luchar contra ellos en pista...", sentencia Lawson.

Alonso es uno de los espejos en los que se miran muchos pilotos. Su pasión por las carreras es brutal. Da igual el estilo. Él siempre está dispuesto a subirse a un coche. Y a sus 42 años ni mucho menos piensa en una retirada a corto plazo de la Fórmula 1.