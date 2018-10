Ricciardo explota: "No quiero correr las dos próximas carreras, le dejaré el coche a Gasly"

Daniel Ricciardo no acabó el Gran Premio de México, algo que se ha convertido en una especie de rutina para el australiano esta temporada. Ante los medios, no pudo ocultar su frustración y explotó.

"Otro problema con este coche, es simplemente... Dejaré a Gasly conducirlo, estoy harto", explicó. Siguió explicando el motivo de su enfado, asegurando que no ve motivos para competir en las dos próximas carreras, las últimas del calendario de Fórmula 1.

He's usually the happiest man in the Formula 1 paddock, but an eighth retirement of the season took its toll on Daniel Ricciardo in Mexico 😞#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/aMH8gHvobZ