Q3 del Gran Premio de Australia, Fernando Alonso viene como un disparo pulverizando el segundo sector y apuntando hacia una pole, pero un fallo hidráulico en su Alpine A522 atasca la cuarta marcha y el asturiano se va contra el muro, dejando en el dique seco sus posibilidades de salir en primera línea en Melbourne.

Esa bandera roja fue un auténtico jarro de agua fría para el 'alonsismo', pero las consecuencias del accidente no se quedaron en salir desde la décima plaza en Albert Park.

Dos meses después del incidente, Alonso ha confesado que desde entonces pilota con un intenso dolor en su brazo que le impide estar al 100%.

Huesos, ligamentos y tendones... todo está afectado, pero no se puede operar, por lo que el único remedio que le queda a Fernando es el descanso, algo incompatible con el intenso calendario de Fórmula 1.

"Mis huesos, ligamentos y tendones, todo es un desastre ahora mismo. Pero necesito dos o tres meses. No hay cirugía, no hay nada que puedas hacer. Sólo descansar. Y desafortunadamente, cada dos semanas tengo que pilotar. Intento descansar en casa, pero llevará algunos meses", ha revelado en declaraciones a 'The Race'.

Es cierto que las escuderías cuentan con un piloto reserva para este tipo de casos. En Alpine, ese hombre es Oscar Piastri, campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2, pero Alonso es consciente de que el equipo necesita puntos y él ganar confianza y rédito de cara a una posible renovación con los de Enstone.

"Sí, pero necesitamos puntos", ha replicado 'Magic' al respecto de la posibilidad de dejar su volante al joven piloto australiano.

Tras el Gran Premio de Mónaco, la Fórmula 1 hace un 'stop' durante dos semanas hasta volar hacia Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo fin de semana del 12 de junio.

El bicampeón del mundo de F1 mira con ganas el parón veraniego no solo porque será el momento de sentarse con Alpine y negociar su futuro, sino para tener un necesario descanso y volver en plena forma para la segunda mitad de la temporada.

Te puede interesar:

- Así desesperó Fernando Alonso a Lewis Hamilton en Mónaco: "No sé qué está haciendo..."

- El autocrítico mensaje de Fernando Alonso tras su accidente en Mónaco: "Pude haber hecho algo más, un error mío..."

- "¡Pero que coj*** estáis haciendo!", el tremendo cabreo de Charles Leclerc en la radio de Ferrari