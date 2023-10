Lo que parecía ser una temporada sin mayores complicaciones en la que 'Checo' Pérez podría disputarle el título a Max Verstappen, finalmente ha terminado por ser una auténtica pesadilla en la que su confianza ha ido disminuyendo carrera tras carrera.

Precisamente por ello, el piloto mexicano se ha convertido en uno de los hombres más nombrados de la temporada ya que, tras las polémicasdeclaraciones de Red Bull, su futuro ha estado siempre en el aire, más aún viendo las buenas actuaciones de sus posibles sustitutos.

Ahora, de todo ello ha hablado Helmut Marko, asesor de la marca austriaca, a través de unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. En ellas, asegura que la renovación de Pérez es una posibilidad pero que no saben si "va a querer seguir" tras cuatro años a la sombra de Max.

"No sabemos si Pérez querrá seguir o no tras 2024, así que necesitamos tener a cuatro pilotos fuertes y a un buen reserva también. Sergio tuvo un día difícil en Japón, desde el viernes no pudo igualar el ritmo de Max y en carrera, todo le fue mal, pero estoy seguro de que en Qatar volverá a estar arriba", explica el austriaco.

Asimismo, Marko también ha querido destacar la gran labor de Max durante el Gran Premio nipón que, en contraste con la de 'Checo', fue "increíble": "La forma en la que Max ha pilotado ha sido increíble. Su salida no fue la mejor, pero pudo controlar a los dos McLaren y una vez que lideró la carrera, la controló fácilmente".

"Estaba muy motivado tras Singapur, aunque todavía no sabemos lo que nos fue mal allí. Creemos que fue un caso aislado y tenemos ganas de ver lo que pasa en las seis últimas citas", concluye Helmut, con optimismo de cara a final de temporada.