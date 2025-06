El cambio en la Ducati que da alas a Pecco Bagnaia: "Se ve en los datos..."

Pecco Bagnaia recuperó la sonrisa en Aragón. Subió al podio, tercero, en la carrera del domingo por detrás de los hermanos Márquez. Pero más que el resultado, lo importante fueron las sensaciones. El italiano se ha vuelto a sentir cómodo con la Ducati y cree que ahora sí puede progresar.

En 'DAZN' desveló cuáles fueron los cambios que se pudieron ver en la Ducati: "Hemos cambiado los frenos. Del 3,40 (puntos de freno) hemos puesto el 3,55 que no es un secreto al final y es algo que esta temporada no sabemos por qué, pero se ven los datos que yo soy el que frena más de todos y de ese era menos y no estamos entendiendo el porqué y hemos puesto 3,55 me encontraba mucho mejor porque podía gestionarlo".

La moto no frenaba y ese cambio provocó que Pecco volviera a disfrutar. La frenada siempre ha sido su fuerte. "Hasta el sábado ha sido siempre, o todo o nada, porque no desaceleraba la moto y yo podía frenar más, menos y la moto cambiaba de frenada", dice el bicampeón de MotoGP.

"Esto me ha ayudado de verdad mucho porque podía gestionarlo más las frenadas grandes, duras y cuando tenía que entrar podía dejar un poco, notaba el tren delantero si se cerraba o no y hasta ayer no. Y eso ha sido un paso por delante, que seguro no soluciona, pero ayuda", explica el compañero de Marc Márquez, que cada vez está más lejos en la lucha por el mundial de MotoGP.

Eso sí, en el 'grip' todavía no se siente tan cómodo como Marc y Alex: "Todo el fin de semana me ha costado bastante el 'grip' de atrás porque era muy agresivo el 'grip' y veía a Alex y Marc que podían dejar de la par un poco más y tenían tracción".

"Puede ser más tracción que ellos, pero era más nerviosa. Ellos dos tienen dos basculantes distintos al mío. Puede ser que el lunes tenga uno que probar. Tenemos bastantes cosas y será un día importante", dice para finalizar Bagnaia.