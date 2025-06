La elección de Tsitsipas entre Federer, Nadal y Djokovic: "No es el tenista con más títulos, pero..."

¿Quién es el mejor tenista de todos los tiempos? El debate está entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal. Son los tres que más Grand Slams han ganado... con el serbio en cabeza. Pero el debate va más allá de los títulos. También de lo que provocaba cada uno en la pista.

El griego Stefanos Tsitsipas se ha mojado en el debate. Ha dejado claro que a él le dan igual los títulos.

"Mi GOAT (el mejor de todos los tiempos) es Roger Federer", ha dicho en un vídeo en sus redes sociales.

"Obviamente, no es el tenista con más títulos de Grand Slam, pero para mí eso no importa. Para mí, lo que importa es el efecto que ha tenido en el mundo del tenis, y no sólo en el mundo del tenis, sino en el deporte mundial. Yo lo compararía con el efecto de Michael Jordan y me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de compartir la pista de tenis con él", apunta Tsitsipas.

Poder enfrentarse a él fue un auténtico lujo. Fueron cinco partidos que el griego nunca olvidará: "Fue probablemente una de las experiencias más majestuosas de mi vida, poder salir a la pista y jugar contra él".