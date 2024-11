La reacción de Carlos Sainz al 'rifirrafe' con Leclerc: "No es agradable..."

A pesar de haber conseguido el tercer y el cuarto puesto, Ferrari no se va nada contento de Las Vegas. La escudería italiana hizo una muy buena clasificación pero se ha encontrado con el dominante ritmo de los Mercedes.

Más allá del resultado deportivo, que por otra parte les sirve para recortarle distancia a McLaren en el mundial de constructores, Charles Leclerc y Carlos Sainz han sido protagonistas por haber protagonizado un episodio tenso entre ambos.

A Leclerc no le ha sentado bien ser cuarto y que Carlos subiera al podio, es por ello que en la radio de después de la carrera, el monegasco ha estallado: "Hice mi trabajo, pero ser amable me j*** todo el maldito tiempo. Ni siquiera es ser amable, sólo es ser respetuoso. Sé que tengo que callarme, pero en un punto siempre es lo mismo".

Sainz contestó a su compañero en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Hemos decidido no hablar [de esto] con los medios. Hablaremos con Charles de lo que ha pasado entre nosotros. Nunca abro la radio y no hablo con los medios porque no es algo agradable y no es necesario".

El piloto español no quiso entrar en polémicas aunque sabe que hay que resolver el episodio sucedido en Las Vegas. Aún así, llama la atención que Leclerc haya saltado de esta manera teniendo en cuenta la cantidad de veces que Carlos se ha sacrificado por el equipo.