Fernando Alonso sabe que la 33 puede llegar en Mónaco. El asturiano, tras quedarse a apenas 84 milésimas de la pole, ya piensa en la carrera y tiene en mente cómo y dónde puede adelantar a Max Verstappen. Sí, complicado, pero no imposible, y menos aún cuando el Aston Martin va como va en las calles del Principado.

Porque el coche verde va perfecto, al menos en manos de Alonso. Tan perfecto va que las opciones de victoria están. Están, no son ni mucho menos una utopía. No, no lo son. No sería raro escuchar el himno de España en el Principado. Pero para eso, Verstappen primero.

Y Ocon, Sainz y Hamilton detrás, claro está. Pero la idea que maneja Alonso no es mirar por el retrovisor. La idea que maneja es la de atacar al actual campeón de Fórmula 1... y la salida parece el lugar indicado.

No es que tenga mucho sitio, pero Fernando ya ha avisado para meter además presión a Max Verstappen.

"Verstappen es un poco inconsistente"

"Es un poco inconsistente. Quizá tenga uno de esos días malos", afirma Alonso.

Y sigue: "Hay poco hasta la curva 1, pero normalmente hemos hecho buenas salidas este año".

"La carrera además es muy exigente. Hay muchas cosas que cuidar durante 78 vueltas. Todo puede suceder, y si hay una oportunidad...", dice Fernando.

"A ver la estrategia...."

Fernando habló de lo cerca que se quedó de la pole: "Significa mucho para mí, pero Max fue más rápido. Es una pena, pero la primera fila es muy importante para nosotros".

Y sabe dónde se atascó todo: "Parece que el último sector es nuestro punto en esta pista. A ver la estrategia, o algún cambio de clima... aunque eso favorece a los que salen fuera de posición. Mejor una carrera tranquila".

"La pole estaba muy cerca. Parecíamos más rápidos los domingos, así que contentos porque aquí llegamos con preocupaciones los sábados", sentencia.