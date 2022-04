Desde su regreso a la Fórmula 1 tras dos años probando otras disciplinas como el WEC, la Indy o el Dakar, Fernando Alonso ha mejorado el sabor de boca que dejó en 2018 cuando dijo 'hasta luego' al Gran Circo.

El bicampeón del mundo, a sus 40 años, demostró la pasada campaña que sigue en plena forma, que sus reflejos siguen intactos y que, con un monoplaza competitivo a su disposición, puede volver a brillar en la categoría que ganó en 2005 y 2006.

Desde Alpine están encantados con el trabajo de Alonso y todo parece encaminado a su renovación hasta 2023. De hecho, el último en alabarle ha sido su jefe en pista, Otmar Szafnauer.

En el podcast 'F1 Nation', el ex de Aston Martin ha destacado su valor añadido: "Él ve la vida como la veo yo. Todo tiene que ver con el rendimiento: no deja piedra sin remover, tienes que hacer todo lo posible para obtener un poco más del rendimiento del coche y hacer un buen trabajo en la pista".

"Creo que su motivación y técnicas son quizás un poco diferentes a las mías, pero tiene menos gente a la que motivar que yo y, sí, es brillante", ha añadido Otmar.

A su vez, el director deportivo de Alpine ha incidido en la evolución que ha experimentado el A522: "El coche es muy competitivo, eso no tuvo nada que ver conmigo. Las personas que desarrollan el coche durante el invierno y las que están en la fábrica continuamente fabricando piezas para suministrar repuestos y actualizaciones son un buen grupo de personas".

Szafnauer cree que, con un poco de suerte, llegarán los puntos: "Han estado compitiendo durante mucho tiempo, tienen una gran experiencia. Los ingenieros de carreras tienen experiencia. Tenemos dos buenos pilotos, por lo que todos los ingredientes están ahí. Es desafortunado que hayamos tenido un poco de mala suerte en las primeras tres carreras, pero el rendimiento está ahí. Cuanto más trabajemos, la suerte vendrá y también los puntos, así que estoy feliz".

Hace unos días, en declaraciones a 'As', el rumano ya señaló qué era lo que más le había sorprendido de Alonso: "Logra una vuelta rápida al instante. No he visto a nadie que hace la vuelta de calentamiento y ya está ya es un segundo más rápido".

"Él lo hace así, a la primera, y no lo he visto en muchos pilotos", zanjó.

