Apenas transcurridas tres carreras de la presente temporada de Fórmula 1, uno de los culebrones que impera en el paddock es qué pasará con Fernando Alonso de cara a la próxima campaña.

El bicampeón del mundo de F1 desencadenó ríos de tinta hace unos días tras afirmar que quiere seguir "dos o tres temporadas" en el 'Gran Circo', bien sea en Alpine o en "otro equipo".

Su contrato vence el presente año y está previsto que en verano se inicien las conversaciones para su renovación en función de su rendimiento y de las sensaciones del A522.

A su vez, uno de los factores en liza es el papel de Oscar Piatri, actual piloto de pruebas y de desarrollo del equipo y vigente campeón de Fórmula 2.

Esteban Ocon, con contrato para dos campañas más, parece un fijo en la alineación del equipo francés, por lo que su compañero de garaje se dirimirá entre Alonso o Piastri.

Laurent Rossi, director general de Alpine, ha concedido una entrevista a 'Autosport' en la que ha analizado las recientes palabras del asturiano sobre su futuro.

"Es normal que Fernando no se quede solo hasta el final de este año. Mientras pilote tan bien, si yo fuera él, seguiría conduciendo", ha explicado.

"Sabíamos el año pasado que Fernando estaba rindiendo. Y sería muy sorprendente si de repente durante el invierno perdiera su magia", ha añadido, dando a entender que de seguir en la línea actual, Alonso tendrá su asiento asegurado en Alpine.

Eso sí, hace una llamada a la cautela: "Es un poco pronto para posicionar a cualquier piloto en cualquier lugar de nuestro equipo, así como en otras escuderías, no le doy demasiada importancia".

Sobre Piatri, Rossi abre la puerta a una posible cesión: "Si es una solución que me permite recuperarlo, podría pensarlo. No me opongo a la solución".

"Hay que entender que quiero hacer crecer a Oscar, no quiero dejarlo sentado en el banquillo esperando eternamente. Tiene que estar preparado para cuando llegue el día, y llegará, porque tiene mucho talento, es digno de uno de los 20 asientos que hay aquí", señala.

"Pienso que tiene el potencial de ser un futuro campeón del mundo, estoy convencido de ello, así que tiene que entrenarse todo lo que pueda mientras. Buscar una cesión siempre ha sido una opción para todos nosotros", confiesa.

"Es lo que hemos discutido con él y con Mark Webber. Me encantaría tener a Oscar como piloto del futuro de Alpine cuando lleguemos a lo más alto del podio, es el escenario ideal, que gane carreras y campeonatos con nosotros, y es lo que vamos a intentar conseguir", explica.

El principal problema de una cesión es que, a diferencia de, por ejemplo, Ferrari con Haas, Alpine no tiene un equipo cliente, por lo que se podría complicar la operación.

"Lo primero era poner en orden lo nuestro y conseguir un motor que nos permita competir, eso ya está. Luego podemos tener escuderías clientes o nuevos participantes que debemos considerar, es lo natural", apunta.

"¿Está totalmente vinculado a los pilotos? Por supuesto que juega un papel, pero también le daría la vuelta, no estoy en contra de tener colaboraciones con equipos que no tienen mi unidad de potencia", zanja.

Con Piastri en el retrovisor, Alonso está concentrado en mostrar su mejor nivel con lo que al fin parece un coche potente, pero no fiable.

El A522 corre, y mucho, pero la suerte le ha sido esquiva a Fernando en lo que va de temporada. Este próximo fin de semana Imola acoge la cuarta cita del calendario de Fórmula 1 en un circuito que se adapta a las fortalezas del Alpine. Si llegan pinceladas de fortuna, 'Magic' podría hacer frente a los Ferrari y Red Bull.