El universo de la Fórmula 1 ha mostrado la máxima soliraridad con la ciudad de Imola y Emilia Romaña por lo sucedido en los últimos días. Uno de los más afectados es también el máximo responsable de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

A pesar de la ilusión que tenía dirigente italiano por afrontar el Gran Premio de Emilia Romaña en su país, cree que se decisión tomada fue la correcta.

"Lo de Imola es emocionalmente fuerte, tengo amigos involucrados, el tema local es fuerte, pero no pierdo la racionalidad de tomar decisiones difíciles y mi conciencia está tranquila", dijo.

"Hicimos lo correcto. Una decisión difícil pero que había que tomar y que creo que es bastante lógica dado lo que está pasando", aseguró.

El comunicado íntegro de la Fórmula 1 lo compartieron muchos pilotos en sus redes sociales. Uno de ellos fue Fernando Alonso, que además tuvo como jefe en Ferrari a Domenicali.

Following the heavy rain that has been affecting northern Italy, we support the decision taken by @F1 to not proceed with the Grand Prix in Imola this weekend. Safety to all those involved and in the region is paramount and has to take priority.

Our thoughts are with those… pic.twitter.com/UxynGWmBgS