Durante estos últimos días, algunos pilotos de Fórmula 1 se han referido a la invasión de Rusia sobre Ucrania y han condenado los hechos. Unos hechos que han terminado provocando el despido de Nikita Mazepin de Haas.

El equipo suspendió el patrocinio de su padre y decidió prescindir de sus servicios. Y es que la llegada de Mazepin a Haas estaba más relacionada con el dinero que con su rendimiento deportivo.

Su hasta ahora compañero, Mick Schumacher, ha sido preguntado en 'Bild' por el despido y ha preferido no referirse a ello: "Ahora estamos intentando centrarnos solo en correr".

Además, sobre la guerra de Ucrania, asegura que "no es fácil" centrarse en la Fórmula 1: "Intentamos centrarnos en correr. Por supuesto, eso no es nada fácil debido a todos los terribles acontecimientos en Ucrania".

"Estoy feliz aquí y me llevo bien con todos. Es fantástico que, como piloto y apenas mi su segundo año, tenga una influencia tan grande en el desarrollo y la puesta a punto del coche. Crezco junto con el equipo", dice sobre Haas.

Además, apunta a un 2022 "prometedor": "Si tenemos el coche que creemos que hemos estado desarrollando en los últimos meses, parece prometedor. Trabajamos duro e intercambiamos ideas casi continuamente".

"De momento no me puse ningún puesto. Tendremos que esperar y ver qué tan rápido me acostumbro al auto. Después de las segundas pruebas debería tener una idea bastante clara de lo que me deparará esta temporada", ha sentenciado.

Haas todavía no ha confirmado quién será su piloto este curso. Gene Haas, dueño del equipo, sí ha anunciado que Pietro Fittipaldi estará en los test de Baréin.