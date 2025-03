¿Se prepara Verstappen para un 2025 sin victorias? "Siempre tienes que estar listo para perder..."

Por primera vez en mucho tiempo Max Verstappen podría pilotar un coche que no esté para ganar carreras. Tampoco, por supuesto, para hacerse con su quinto mundial seguido. Y aunque su magia es total e incluso con un monoplaza menor podría dar la sorpresa, ya está asumiendo que puede perder.

Y está preparado. Eso es lo que ha dicho en una entrevista a 'Car and Driver': "Por supuesto que estoy preparado. ¿Siempre se gana? No. Yo he ganado mucho a lo largo de mi carrera, pero siempre tienes que estar preparado para perder, porque es lo normal. Y yo estoy preparado para eso".

Su motivación, con cuatro mundiales en el bolsillo y la dificultad de este 2025, es volver a lo más alto: "Tiene mucho que ver con seguir trabajando con la gente con la que he trabajado durante tanto tiempo, esa parte es muy agradable. Y, por supuesto, intentar ganar de nuevo es una motivación. Espero tener de nuevo la oportunidad este año".

"Esas cosas son las que me hacen disfrutar de la conducción", dice el de Red Bull, que este curso estrena compañero: Liam Lawson.

La llegada de Sainz a Williams

Max también ha sido preguntado por un excompañero: Carlos Sainz. Estuvieron juntos en Toro Rosso en el inicio de sus carreras. Y el neerlandés cree que su llegada a Williams mejorará el equipo: "Creo que a Carlos siempre le irá bien porque es un gran piloto. Pero ya sabes que depende mucho del coche. Pasar de Ferrari a Williams es un gran cambio, pero creo que con la experiencia que tiene Carlos se adaptará muy rápido".

"Ha estado en grandes equipos y para Williams en general será muy útil tener a alguien como Carlos para poder mejorar el rendimiento del equipo", apunta.