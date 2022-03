Fernando Alonso no pudo llevar el Alpine al garaje. El asturiano se quedó 'a medias' en el GP de Arabia Saudita y tuvo que abandonar por problemas de potencia en su monoplaza en la vuelta 36, momento en que rodaba séptimo.

En que soñaba con sumar una buena cantidad de puntos viendo que Hamilton, que era el piloto que rodaba justo delante de él, tenía que ir a boxes para cambiar neumáticos. Cuando ya se relamía, tras pasar a Magnussen en un brillante adelantamiento, llegó el momento.

El momento en que el Alpine comenzó a pararse. En que comenzó a mostrar síntomas de flaqueza en la recta de meta de Jeddah. Ahí, con Magnussen recuperando posición, Alonso empezó a rodar muy despacio.

Llegó la radio. Una que no queríamos escuchar y que, de hecho, llevábamos tiempo sin oír en boca de Fernando. "¡'No power'!", dijo a su equipo mientras trataba de llevar al coche al garaje.

A unos 100 kilómetros por hora iba, una tercera parte de lo que corre un Fórmula 1 en Jeddah. Hizo lo que pudo, pero finalmente aparcó el coche justo en la entrada a boxes.

LAP 38/50

Alonso can't get back to the pits. He gets out of the car and walks back to the garage #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/pj5mor9NsF