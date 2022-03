¿Cuál era realmente el límite de la pista? Esa fue la pregunta que se hicieron muchos aficionados y una de las mayores polémicas existentes durante la última temporada de Fórmula 1. Desde la nueva dirección de carrera en 2022, formada por Niels Wittich y Edoardo Freitas, se han puesto serios y su idea es cumplir el reglamento a rajatabla, sin ningún tipo de excepción ni favoritismo hacia ningún piloto.

"De acuerdo con las disposiciones del Artículo 33.3, las líneas blancas definen los bordes de la pista", señala Wittich en el punto 19 de las anotaciones previas de cara a la normativa de la primera prueba del campeonato del mundo, el Gran Premio de Bahrein.

Tras la marcha de Michael Masi, un mítico del Mundial de Resistencia (WEC), como es el portugués Edoardo Freitas y el alemán Niels Wittich, con pasado en el DTM, han llegado a la FIA con unos objetivos muy claros: impartir justicia y evitar todas las polémicas posibles esta temporada.

El 'loco' final del último campeonato del mundo, con Max Verstappen adelantando a Lewis Hamilton en la última vuelta de la última carrera despertó el enfado general de todo el equipo y los seguidores del piloto británico. Por ello, esta vez habrá dos directores y las decisiones no se tomarán de forma unánime.

Más controversia hubo cuando Verstappen tuvo que devolver la posición a Hamilton por adelantarle en la cuarta curva totalmente por fuera, sin ninguna de las cuatro ruedas por dentro de la línea blanca. El neerlandés argumentó posteriormente que muchos más componentes de la parrilla también lo habían hecho durante esa carrera y no fueron sancionados, entre ellos el heptacampeón del mundo.

"A lo largo de la carrera me dijeron que la gente se estaba abriendo mucho, así que me dijeron que hiciera lo mismo porque ganas tiempo de vuelta al hacerlo. Así lo hice y luego, en, un momento me dijeron que no lo hiciera más. Sé que en la calificación, por supuesto, no estaba permitido, porque se eliminaba el tiempo de tu vuelta, así que no sé cómo llegó al punto en que la gente lo hacía sin recibir advertencias", sentenció el neerlandés.

"Cuando estaba peleando con Lewis, me salí de los límites de la pista, y el director de carrera nos dijo de inmediato que devolviera la posición, así que eso fue exactamente lo que hice", añadió.

Por lo tanto, Wittich y Freitas se escudan en el artículo 33.3 para ser exigentes con el cumplimiento de la normativa: "Los pilotos deberán hacer todos los esfuerzos razonables para utilizar la pista en todo momento y no podrán abandonar la pista sin un motivo justificado. Se considerará que los conductores se han salido de la pista si ninguna parte del automóvil permanece en contacto con ella y, para evitar dudas, cualquier línea blanca que defina los bordes de la pista se considera parte de la pista, pero los bordillos o los pianos no lo son".

"Si un coche se sale de la pista, el piloto puede reincorporarse a ella, pero solo de manera segura y sin obtener ninguna ventaja. A discreción absoluta del director de carrera, se le puede dar a un piloto la oportunidad de devolver toda la ventaja que haya obtenido al abandonar la pista", continúa.

Algunos periodistas se han pronunciado acerca de la actitud que habitúan tener los nuevos directores de carrera en F1: "Poco dialogantes, taxativos y de ordeno y mando. Todo lo contrario a Masi o al propio Charlie Whiting".

La teoría parece estar muy clara, ahora habrá que esperar para comprobar si en la práctica también se lleva a cabo de forma tan contundente y no les tiembla el pulso a la hora de sancionar a los monoplazas que se salgan completamente de la pista, sea quien sea el piloto que corre en él.