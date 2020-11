Lewis Hamilton podría no ser parte de la Fórmula 1 el próximo año. El inglés, por primera vez, ha dejado caer la opción de que en 2021 él no vaya a estar en la parrilla de un Mundial que teme el adiós del que más que posiblemente sea, junto a Michael Schumacher, el piloto más laureado de la historia.

Ha sido tras Imola, tras vencer el GP de Emilia Romagna, cuando Hamilton ha destapado la caja de los truenos: "Ni yo sé si estaré aquí el año que viene".

"Me gustaría seguir el año que viene, pero no hay garantías de eso. Hay muchas cosas que me emocionan del exterior, tengo muchas cosas en la cabeza. No tengo ninguna certeza de que vaya a estar en la F1 el año que viene", afirmó Hamilton.

Y es que Lewis, a día de hoy, solo tiene contrato hasta final de 2020 con un equipo Mercedes que sí ha firmado la renovación de Valtteri Bottas: "Estamos en noviembre y bueno, Navidad no está tan lejos. Es una locura".

Merceces, sí a un límite salarial

"Me siento bien y fuerte. Puedo seguir adelante durante muchos meses", dijo Hamilton en relación a las palabras de Wolff sobre la llamada 'vida útil' de los pilotos de F1.

Hamilton ya dijo en su día que prisa no tiene para llegar a un acuerdo para la renovación, pero su elevado salario dificulta la operación más cuando incluso Mercedes es favorable a un limite para los equipos en ese sentido.

El inglés ha firmado sus renovaciones de tres en tres años, siendo en 2017 cuando estampó su rúbrica en su actual contrato.

Tiene a tiro igualar y batir a Schumacher

Con Mercedes, Hamilton ha ganado cinco de sus seis Mundiales, que seguramente pasen a ser seis de siete este mismo año.

Sabiendo que las normas no van a cambiar, el próximo año tendría muy de cara, con el coche que tiene a su disposición, superar a Michael Schumacher con ocho títulos mundiales de Fórmula 1.

Sin embargo, tras estas declaraciones, no está del todo claro que Hamilton vaya a ser parte de la F1 en el año 2021.

En Mercedes desde 2013

Lewis Hamilton llegó a Mercedes en 2013, en un fichaje por el que pocos apostaban salvo él. La escudería alemana, hasta la llegada de los motores híbridos, tan solo había ganado una carrera.

Fue Nico Rosberg quien, en el GP de China en 2012, logró el que hasta la llegada del inglés había conseguido el único triunfo alemán desde el regreso de la marca de la estrella a la F1.

Sin embargo, desde la llegada de los v6, el dominio de Mercedes ha sido claro. Siete títulos de Constructores consecutivos lo avalan, y Hamilton ha ganado siempre el Mundial salvo cuando Nico Rosberg le batió en 2016. Luego se retiró.

