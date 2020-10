A pesar de la salida de locos del GP de Portimao, donde Carlos Sainz se puso primero adelantando a los dos Mercedes aprovechando la lluvia momentánea, los dos pilotos de la flecha plateada volvieron a recuperar el liderato de la carrera.

"Hoy ha sido duro, todo se ha basado en las temperaturas de los neumáticos, algo que pude hacer, con el reglaje que teníamos. Dijeron que iba a llover tras la carrera, pero tuvimos algunas gotas en la curva 7, había subviraje y no sabía qué nos íbamos a encontrar después. Estaba respaldado, y debería haberme defendido de Valtteri, pero sabía que eso vendría después, y pude hacerlo", ha explicado Hamilton.

Bottas, por su parte, perdía la opción de llegar a luchar por el mundial frente a Lewis. El piloto no llega a entender qué es lo que le ha hecho estar hasta 15 segundos por detrás de su compañero de equipo. "La primera vuelta ha ido bien, había llovizna y era difícil, algunos coches con el blando fueron bien, pero pude conseguir el liderato de nuevo. Siendo honestos, tras eso no tuve ritmo, no sé por qué. Por supuesto he tratado de defenderme cuando Lewis se ha acercado, pero no podía hacer nada, como he dicho no sabía dónde estaba el ritmo. Estaba empujando fuerte pero no podía ir más rápido".

El segundo puesto del finés ha ayudado al equipo para ponerlos a punto de lograr el Campeonato de Constructores, pero no es suficiente para luchar por el título ya que se ha colocado a 77 puntos de diferencia con Hamilton.

En esta carrera, el seis veces campeón del mundo ha logrado superar a Michael Schumacher en número de victorias, 92 en total, un número que todavía puede seguir aumentando.

Hamilton agradeció al equipo todo el trabajo, algo muy necesario para que haya logrado llegar donde está: "Debo estas 92 victorias al equipo aquí y en la fábrica por su tremendo trabajo. Están continuamente innovando y superando los límites, cada año más alto. Ha sido todo un privilegio trabajar con ellos y estoy eternamente agradecido por todos los momentos. La fiabilidad ha sido increíble gracias al equipo Mercedes, Petronas, y todos nuestros patrocinadores que nos apoyan. Nadie se queda atrás en el éxito, todo el mundo empuja y empuja. Es lo más increíble, estar rodeado de gente que te inspira. Nunca habría imaginado, ni en mis mejores sueños, estar donde estoy hoy".

Toto Wolf ha alabado el récord de su piloto: "92 victorias, quién lo habría imaginado cuando empezamos este proyecto en 2013. Es casi un número surrealista de victorias. Es absoluta pasión, energía, y todo lo que Lewis pone en el deporte. El talento y la habilidad destacan". Ahora que ostenta un récord difícil de igualar, su renovación debe ser prioritaria para la escudería, tienen al piloto que año tras año les hace seguir logrando victorias. Con casi 40 millones de euros de salario por el momento, Toto Wolf bromeó sobre el dinero que van a necesitar para que se quede en el equipo: "Tendremos que vender algunas de nuestras fábricas para conseguir el dinero con que pagarle".

La salida de Sainz

El jefe de equipo de Mercedes ha disfrutado de la salida como un aficionado más, no importaba que sus coches estuvieran siendo superados, echaba de menos la emoción. "Las primeras vueltas han sido un disfrute. Ha sido increíble ver a los McLaren cuando estaban calentando bien las gomas con los blandos. Podías oír al público gritar cuando Sainz se ha puesto líder, así que creo que es lo que el deporte necesita. Me alegré al ver que volvíamos al liderato, pero me ha gustado la situación", ha confesado Toto.

La temporada parece estar decidida en lo alto de la clasificación, aunque en la zona media sigue habiendo una gran lucha por ver quién será el que consiga liderarla. De momento lo hace Racing Point con 126 puntos, pero le siguen muy de cerca tanto McLaren como Renault con 124 y 120 puntos respectivamente.