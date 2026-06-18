¿Fichará Briatore a Fernando Alonso para Alpine?: "Recibiría un porcentaje de su salario..."

Riccardo Patrese, subcampeón del mundo de Fórmula 1 en 1992, considera que "si consigues a Fernando en un buen equipo, sigues teniendo un piloto excelente".

En los últimos días hay un rumor que está 'in crescendo' en el 'Gran Circo': ¿Podría Fernando Alonso volver a Alpine y completar una cuarta y última etapa en Enstone?

Claire Williams, exjefa de equipo de Williams e hija del cofundador del equipo, Frank Willims, ya afirmó que no le extrañaría que el asturiano deje Aston Martin dado el pobre nivel de los británicos con este nuevo reglamento.

"Como piloto de carreras y de su calibre, quieres competir y quieres correr, no estar en la parte de atrás. Se ha mantenido así durante mucho tiempo. Es muy sorprendente. Probablemente no sea sorpresa que esté pensando en irse a Alpine", ha señalado.

Pues bien, la británica no es la única que ha hablado sobre esta posibilidad. Riccardo Patrese, subcampeón del mundo de Fórmula 1 en 1992, tampoco lo vería descabellado.

Y, en tono jocoso, ve a Briatore como una figura clave: "Briatore sigue siendo el mánager de Fernando, ¡así que recibiría un porcentaje de su salario si se marchara!".

De hecho, durante sus etapas como jefe de Benetton y Renault, además de a Alonso, ya fichó a algunos pilotos que estaban representados por él como Trulli, Fisichella o Piquet Jr.

"Aparte de eso, si consigues a Fernando en un buen equipo, sigues teniendo un piloto excelente. Sabes que no soy un gran fan de Briatore, pero es uno de los mejores gestionando asuntos comerciales", ha añadido en declaraciones a 'BetBrothers'.

Además, Patrese ve crítica la situación de Aston Martin, lo que podría propiciar la salida de Fernando: "Ahora mismo los pilotos lo están pasando muy mal. Pero me resulta muy difícil hacer una predicción porque, con estas nuevas reglas, incluso para Honda fue bastante complicado entender cómo fabricar un motor potente que rinda al máximo nivel".