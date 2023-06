El pasado verano se convirtió en pesadilla para Alpine. La escudería jugó a dos bandas con las renovaciones de Fernando Alonso y Oscar Piastri y al final se quedó sin ninguno de los dos. El asturiano se marchó a Aston Martin y el australiano, a McLaren. Fue Pierre Gasly el que acabó formando parte del equipo.

Ahora Piastri ha hablado en 'Motorsport' sobre todo lo que ocurrió: "Se ha dicho y escrito mucho sobre ello, así que no necesito entrar en detalles, pero para mí nunca fue una elección directa entre un asiento en Alpine y un asiento en McLaren".

"Al final, hubo un abuso de confianza en Alpine y por otro lado, McLaren me dio la seguridad que buscaba en la Fórmula 1, una seguridad que no tenía cuando llegué de la Fórmula 2 un año antes. No pude disputar ninguna carrera y existía la posibilidad de que volviera a ocurrir lo mismo este año", dice el ahora piloto de McLaren, compañero de Lando Norris.

"McLaren me dio inmediatamente una oportunidad en la F1 y todavía les estoy muy agradecido por ello. Sinceramente, fue una elección bastante fácil para mí en aquel momento, para asegurar mi propio futuro, y también para poder hacerlo en un equipo fantástico", ha detallado.

Con Alonso en Aston Martin y Piastri en McLaren, Alpine acabó apostando por Gasly. Un piloto que recibió muchos elogios por parte de Otmar Szafnauer, pero que no está teniendo buenos resultados.

Gasly es décimo en el mundial con 15 puntos, diez menos que Esteban Ocon. Alpine, en el mundial de constructores, tiene 40 puntos y está muy lejos del cuarto, de Ferrari, con 60 puntos menos.