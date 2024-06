Cuando se piensa en Fórmula 1, se piensa en innovación, tecnología e ingeniería en su máximo esplendor. Es por ello que cada pocos años la categoría cambia de reglamentación, con el objetivo primario de mejorar la seguridad en los monoplazas y de la misma manera, mantener a raya la insaciable búsqueda de desarrollo de los constructores.

Si los equipos tuvieran carta blanca para desarrollar sus monoplazas, estos serían cada vez más y más rápidos. Lo que crearía una gran brecha entre los constructores capaces de invertir y evolucionar más y los que, por el contrario, se vieran más limitados. Y este no sería el único problema, con tanto desarrollo, los coches serían tan rápidos que se harían mucho más peligrosos.

En las últimas décadas, principalmente desde que llegó la hibridación a la categoría, los cambios de normativa no han tenido solo un trasfondo de limitación evolutiva, sino que también han sido 'lavados de cara' para la F1. O al menos es así como ha visto Fernando Alonso el nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026.

En declaraciones para 'AS', Fernando Alonso ha opinado sobre el cambio de la normativa para 2026, y no cree que la categoría vaya a cambiar mucho: "No excesivamente. No creo que sea un cambio radical. Se va a vender como eso, porque la F1 vende cada cuatro o cinco años que se reinventa, pero la F1 es muy parecida siempre".

El de Aston Martin sostiene que la Fórmula 1 ofrecerá más o menos el mismo espectáculo que siempre y que lo que prima hoy en día es el "interés comercial" de convencer a nuevas marcas: "Atrae a otros constructores como Audi, había interés por otros fabricantes de motores y se hizo por un interés comercial. No creo que vayan a revolucionarse las carreras, los fines de semana o la competitividad de los coches".

Lo que está claro es que la Fórmula 1 está ahora mismo más igualada que nunca y no se veía a tantos equipos luchar por la victoria casi desde 2012. La temporada no ha llegado aún a su ecuador, por lo que son muchas carreras las que faltan para llegar al final y dictaminar quién será el nuevo campeón del mundo. De momento, el próximo objetivo es el GP de España que se disputará desde el 21 al 23 de junio.