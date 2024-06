Esta temporada 2024 de Fórmula 1, Carlos Sainz se está enfrentando a uno de sus años más complicados mentalmente en la categoría. A principios de año se anunció que no iba a continuar siendo piloto para Ferrari en 2025, pese a haber conseguido unos resultados muy buenos con el equipo, e incluso, haber sido el único piloto fuera de Red Bull en ganar una carrera en 2023.

El madrileño desde entonces ha estado estudiando de forma minuciosa las múltiples opciones que tiene para el año que viene, teniendo en cuenta que en 2026 habrá un gran cambio de normativa. En una entrevista en 'El Hormiguero', el '55' se ha sincerado sobre como vivió el fichaje de Hamilton, aunque principalmente ha hablado de su futuro.

"A nadie le gusta que le dejen. A mí me dejaron en febrero y me sentó mal, obviamente. Venía de hacer años muy buenos en Ferrari, pero Lewis Hamilton, un siete veces campeón del mundo, quería ir a Ferrari y le han hecho hueco. Intento aceptarlo de la mejor manera posible", ha declarado Carlos Sainz.

Sainz ha contado que para él esto ahora será una nueva "oportunidad de futuro" y que se lo "tomará con filosofía" y no hay duda que al madrileño tiene claro que no se le ha ido el hambre por la victoria: "Sigo queriendo ser campeón del mundo y a por ello hay que ir".

Sobre las opciones que tiene para el futuro, Carlos asegura que quiere hacer su decisión pública pronto: "Tengo mis opciones encima de la mesa. La decisión la voy a tomar muy pronto, quiero quitármelo de encima, tomar una decisión y centrarme en lo que queda de año con Ferrari".

Y ha detallado que aunque tiene varias opciones entre las que elegir, no ha decidido aún: "No hay una opción, hay varias. Todos los equipos que no han firmado a sus pilotos para el año que viene me han ofrecido un contrato y puedo firmar con ellos mañana, pero no voy a firmar mañana y voy a tomármelo con un poco de calma".

De igual manera, Carlos Sainz tiene su mente en el Ferrari de este año, que es competitivo y está luchando al nivel del Red Bull. El madrileño tiene el mismo objetivo de siempre, convertirse en campeón del mundo, y viendo las flaquezas de sus rivales en las últimas carreras, ahora no es tan improbable. “Ya pensaré en el próximo equipo. Tengo un coche para ganar y me quiero centrar en él”, ha remarcado para concluir.