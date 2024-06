La temporada 2024 de Fórmula 1 ya se está acercando al ecuador del calendario. La décima cita será en el Gran Premio de España el próximo fin de semana. El circuit de Catalunya acogerá a la F1 por trigésimo cuarta vez, habiendo sido la primera en 1991 y la última el año pasado.

La competición llegará a Montmeló en un momento de gran tensión dentro de la parrilla. Las escuderías punteras están cada vez más cerca y los espacios son cada vez menores. El liderato puede cambiar en cualquier momento según el trazado, como ya vimos en Canadá con el gran rendimiento de Mercedes, que también se ha sumado a la lucha por victorias.

Habrá que estar pendientes al mundial de pilotos, en el que aún reina Max Verstappen con su Red Bull. El neerlandés logró ganar en el último Gran Premio, y aunque su monoplaza no era el más rápido, consiguió defender su primer puesto en la clasificación. Eso si, con un Lando Norris que va 'a machete' y que ahora sí puede luchar con su McLaren.

Por parte de los españoles, habrá que estar muy atentos a Ferrariy a Aston Martin. Los de Maranello sufrieron muchísimo en el GP de Canadá y ningún coche logró acabar en zona de puntos. Aston Martin también será protagonista en España, muchos ojos estarán sobre el rendimiento de Fernando Alonso, que tras un sexto puesto en el trazado de Guilles Villeneuve, salvó los muebles de un equipo que aún no ha ‘dado con la tecla’.

La Fórmula 1 ha presentado el Gran Premio de España con un fantástico cartel en el que se ha podido observar una gran presencia de la bandera rojigualda. Fernando Alonso y Carlos Sainzson los protagonistas del cartel, como era de esperar, y sus monoplazas han sido colocados en la parte inferior, representados en el final de la recta y encarando la primera curva, en lo que parece una disputa por posición.

Habrá que estar muy atentos en Barcelona, donde quizá el Aston Martin de Fernando podría luchar con el Ferrari de Carlos, como bien han representado en el cartel. Aunque donde seguro que habrá una ardua batalla será en las primeras posiciones de la parrilla. La primera posición ya parece no pertenecerle a nadie, por lo que todo estará más abierto que nunca.

Not only is it a brand new race week... it's the start of a TRIPLE-HEADER 😍

Spain, you're up first!#F1#SpanishGPpic.twitter.com/hjNKBCGFGQ