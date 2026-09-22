Pesimismo de Honda para Bakú: "Es exigente para el motor..."

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, cree que Bakú es "demasiado exigente" para la unidad de potencia.

Aston Martin y Honda lo pasarán mal en el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, con carrera el sábado. Sobre todo en la larga recta. Porque la potencia del motor todavía es insuficiente para que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan competir.

El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, ha dicho en la previa que no esperan grandes resultados.

"Bakú es un trazado exigente para la unidad de potencia, con uno de los tramos con acelerador a fondo más largos del calendario de Grandes Premios", dice el ingeniero de la marca japonesa.

"El tramo del casco antiguo está lleno de curvas cerradas muy próximas a los muros, por lo que la manejabilidad es realmente importante aquí", explica Orihara.

Han dado un paso adelante, pero de momento no es suficiente: "Vamos por el buen camino si tenemos en cuenta las mejoras en la manejabilidad tanto en Monza como en Madrid".

"Ver avances en las dos carreras es una señal alentadora de cara a este fin de semana...", dice.

Honda asume que no lo van a pasar bien, pero siempre mantienen ese mensaje optimista. Aunque en Bakú lo normal es que vuelvan a estar en la parte de atrás.

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