Di Giannantonio y los problemas de frenos de Márquez: "En Ducati no es nuevo..."

El freno delantero le jugó una mala pasada a Marc Márquez en el GP de Austria: "Llevo cinco años aquí y estas cosas pasan".

Marc Márquez lo pasó muy mal en el Gran Premio de Austria con el freno delantero. Y en Ducati que ese es un problema que se repite. A Fabio Di Giannantonio, del VR46, no le sorprende que el campeón haya pasado por esa dificultad.

Así lo dice en 'Motorsport': "Llevo cinco años en Ducati y estas cosas pasan. Pasan, no es nada nuevo. Siempre hemos tenido estos pequeños problemas con los frenos, que pueden ser de distintos tipos".

"He tenido dificultades con los frenos durante todo el fin de semana, pero, afortunadamente, las dos carreras han ido muy bien en lo que respecta a ellos. Tuve problemas en Misano", explica el piloto italiano del equipo de Valentino Rossi.

Él no sufrió esos problemas: "Por desgracia, a veces pasa... menos mal que para nosotros esta vez no ha sido en carrera, pero pasa. Te pasa de todo. Te pasa eso, te pasa que la palanca se pone dura, como me pasó a mí en Misano, o que ya no frena, como le pasó a Pecco Bagnaia en un par de carreras. Así que pasa de todo. Digamos que podemos mejorar con los frenos".

Fue noveno en Austria, muy lejos de los mejores: "Es cierto que hemos tenido un montón de contratiempos que nos han hecho sufrir: hemos disputado tres carreras con una sola moto y tuvimos problemas con los frenos en Misano".

"Lo que pasa es que lo estamos pasando mal por muchas razones que, digamos, escapan a nuestro control", cierra Di Giannantonio.

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