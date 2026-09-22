Trump y Mamdani aparcan sus diferencias pero intercambian "opiniones fuertes" en Nueva York: "Tiene potencial para ser un gran alcalde"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, hablan con los periodistas tras su reunión en Gracie Mansion

El contexto Los políticos mantuvieron las formas pese a su oposición en ideas, como cuando Mamdani aseguró haber invitado a "todos los miembros de la prensa" en un momento en el que Trump ha vetado de la Casa Blanca a varios medios, desatando un boicot a su cobertura audiovisual.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en Gracie Mansion durante su visita por la Asamblea General de la ONU. Mamdani justificó el encuentro como parte de su compromiso de diálogo para beneficiar a los neoyorquinos. Discutieron temas como vivienda, inmigración y necesidades locales, destacando un proyecto en Sunnyside Yard, Queens, con un enfoque en asequibilidad. Trump elogió el potencial de Mamdani como alcalde. Además, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también se reunió con Mamdani, elogiando su perfil generacional y su voluntad de transformar la realidad política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han mantenido este lunes una reunión en Gracie Mansion, residencia oficial del regidor, en un encuentro que ha tenido lugar durante la visita de Trump a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas y que Mamdani ha justificado como una muestra de su compromiso de dialogar con cualquier dirigente cuando considere que hacerlo puede beneficiar a los habitantes de la ciudad.

Trump ha recordado que ha estado allí en varias ocasiones junto a distintos alcaldes de Nueva York y ha manifestado su deseo de que el actual representante de la ciudad desempeñe un buen mandato. "He visto a algunos muy buenos y a otros no tanto. Así que espero que tú seas uno de ellos", ha afirmado el presidente, antes de agradecer nuevamente a Mamdani la invitación.

El inquilino de la Casa Blanca ha querido destacar además el significado de la histórica residencia para la ciudad, así como el afecto que siente por la misma. "Desde mi punto de vista, puedo decir que amo Nueva York, y esto representa a Nueva York", ha agregado, según declaraciones recogidas por CNN.

El encuentro ha permitido a ambos abordar asuntos relacionados con la vivienda, la inmigración y las necesidades de los habitantes de la ciudad, entre otras.

En este contexto, el alcalde neoyorquino ha defendido de nuevo su decisión de reunirse con Trump y ha aclarado que su prioridad pasa por responder a las expectativas de sus ciudadanos, tal y como ha querido evidenciar con el listado de asuntos tratados con el presidente.

Entre ellos, Mamdani ha hecho especial hincapié en la posibilidad de impulsar la construcción de 12.000 viviendas y la situación de la comunidad haitiana de la ciudad, cuestiones que, a su juicio, justifican mantener abiertas las conversaciones con la Administración federal.

Los líderes se explayaron sobre un "acuerdo" para poner en marcha un proyecto de viviendas en el patio ferroviario de Sunnyside Yard, en Queens, y en concreto para movilizar el "aspecto de la financiación y las autorizaciones técnicas y legales" a nivel federal, dijo Mamdani. Trump enfatizó que el proyecto debe tener un "componente" de asequibilidad para residentes de bajos y moderados ingresos, tema que fue el foco de la conversación.

Trump destaca el "gran potencial" de Mamdani

Aparte de eso, Mamdani dijo haber compartido "opiniones fuertes" sobre mantener "seguros" a los inmigrantes en Nueva York y destacó la importancia local de los haitianos, a quienes Washington canceló el TPS (Estatus de Protección Temporal), un beneficio que les protege de la deportación. No obstante, a ese respecto, Trump solo dijo que Mamdani tiene "opiniones fuertes", y que él por su parte tiene "opiniones fuertes sobre cuidar a la gente".

Los políticos mantuvieron las formas pese a su oposición en ideas, incluso cuando Mamdani resaltó que había invitado a "todos los miembros de la prensa" precisamente cuando Trump ha vetado de la Casa Blanca a varios medios, desatando un boicot a su cobertura audiovisual.

"Las noticias falsas son malas para el país", afirmó Trump, que justificó su veto a CNN, MS Now y Politico porque "la prensa tiene una obligación de ser justa", y aseguró que no le pueden hacer "boicot", mientras Mamdani le escuchaba mirando al frente y sin hacer ningún gesto.

Trump, que se mostró encantado de haber vuelto a Gracie Mansion, halagó de nuevo a Mamdani al considerar que "tiene un gran potencial" para ser un "gran alcalde", y que espera que lo sea porque quiere "lo mejor para Nueva York", su ciudad natal.

Lula elogia a Mamdani y su "voluntad de transformar la realidad"

También el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mantenido este lunes un encuentro con el alcalde de Nueva York, con quien ha abordado cuestiones relacionadas con la lucha contra la pobreza y la incorporación de las nuevas generaciones a la vida política.

Tras la reunión, Lula ha puesto el foco en el perfil generacional del dirigente neoyorquino y en el papel que, a su juicio, puede desempeñar dentro de la política estadounidense y en el escenario internacional.

El mandatario brasileño ha descrito a Mamdani como "un joven político que representa gran parte de la nueva política" y ha afirmado que tendrá "un papel importante en el futuro de Estados Unidos y del mundo", todo ello en una publicación en sus redes sociales.

Durante la conversación, ambos han tratado la necesidad de combatir la pobreza y han analizado la importancia de facilitar una mayor participación de los jóvenes en la política. En esta línea, Lula ha defendido que las nuevas generaciones tengan cada vez mayor presencia en los espacios de decisión.

"Es fantástico ver a las nuevas generaciones llegar con la voluntad de transformar la realidad", ha señalado el presidente brasileño en su publicación sobre el encuentro, en la que ha tildado de "inspirador" que los jóvenes asuman protagonismo con la intención de impulsar cambios en la sociedad.

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