La tradición se impone en la Granja de la Costera: las campanas volverán a sonar por la noche

Los detalles Algunos vecinos de este pueblo valenciano pedían silenciar durante la madrugada el sonido de las campanas. Una tradición que finalmente se va a mantener tras una votación popular.

En el pueblo valenciano de la Granja de la Costera, las campanas seguirán sonando las 24 horas del día, tras una consulta vecinal que buscaba resolver la polémica surgida por el sonido nocturno. De los 286 habitantes censados, 84 votaron a favor de mantener la tradición, mientras que solo 20 optaron por silenciarlas durante las horas de descanso nocturno. No hubo votos para apagarlas por completo. Así, la decisión refleja que para la mayoría, el sonido de las campanas es parte esencial de su vida diaria, consolidando la tradición en el municipio.

Las campanas sonarán por la noche en la Granja de la Costera. Los vecinos de este pueblo valenciano han decidido mantener esta tradición las 24 horas del día pese a las quejas de algunos vecinos que pedían suspenderlo por la noche.

La consulta se ha producido después de la polémica generada en las últimas semanas por el sonido de las campanas durante la noche. Un hecho que creó una división entre quienes querían mantener la tradición del municipio y quienes apostaban por eliminar el sonido durante las horas de descanso.

En total, de un censo de 286 personas, 84 han votado a favor de mantener las campanas las 24 horas y 20 han optado porque se elimine durante la noche, mientras que la opción de que se apaguen durante todo el día no ha recibido ningún voto, según los datos facilitados a Radio Xàtiva por el consistorio.

De esta forma, la consulta deja un resultado claro sobre el futuro del toque de campanas en el municipio, y es que para la mayoría de los vecinos de este pueblo, esta es la banda sonora de sus vidas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.