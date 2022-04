"La Q3 ha sido un absoluto desastre", ha asegurado Sainz para 'Dazn' tras un en la que, todo lo que le podía salir mal, le ha salido mal.

Sainz llegaba con ritmo a la Q3 para luchar por la pole, pero una bandera roja primero, y un problema en su monoplaza después, han disipado todas sus posibilidades de lograr un buen tiempo.

El '55' había realizado un gran fin de semana y todo apuntaba a que de nuevo la lucha por salir primero estaría entre él, su compañero Leclerc y Red Bull. Sin embargo, cuando estaba a punto de comenzar su vuelta rápida, Fernando Alonso ha tenido un problema en el sistema hidráulico que le ha hecho terminar contra el muro.

"La Q3 ha sido un absoluto desastre. Primero la bandera roja no nos ha permitido hacer una vuelta, porque ha salido justo cuando iba a cruzar la línea de meta. Hubiéramos tenido un buen tiempo", ha explicado Sainz.

La clasificación se había detenido a falta de seis minutos, por lo que, pese a no haber podido marcar un primer crono, tenía tiempo para lograr un último envite, pero hoy no era el día del madrileño: "Luego, cuando hemos montado el segundo set de neumáticos, el coche no arrancaba. Teníamos que hacer una vuelta de preparación y luego tirar y el coche no arrancaba. Hemos salido a pista tarde, hemos hecho la vuelta con neumático frío y sin poder calentarlo, por eso estamos tan atrás".

Así pues, Sainz saldrá noveno, una posición muy alejada de la que realmente habría logrado de no sufrir estos factores ajenos a su pilotaje y por lo que espera poder remontar, aunque sabe que será complicado con esa zona de DRS que esta misma mañana la FIA ha decidido anular.

"Nos han quitado la cuarta zona de DRS, así que adelantar será mucho más complicado. Además, parece que este fin de semana todos los coches estamos un poco más juntos. Ferrari y Red Bull no tenemos la ventaja que teníamos en otros circuitos", ha asegurado Sainz mientras añadía: "Mañana va a ser un día complicado, pero intentaré remontar todo lo que pueda".

