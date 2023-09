"Mierda, la curva 6 es horrenda": así de tajante se mostraba Fernando Alonso por radio a Aston Martin tras casi perder el control del monoplaza en varias ocasiones en las curvas 6 y 7 del circuito de Monza.

Desde antes de la clasificación se sabía que el trazado italiano, que se hace la mayoría a fondo dados los pocos giros que hay, no iba a ser óptimo para el equipo de Silverstone... pero lo que no se podía imaginar es que se iba a convertir en una pesadilla para Alonso.

Sin apenas 'grid' (agarre), Fernando estuvo cerca de irse a la grava en diversas vueltas, viéndose obligado a contravolantear para no salirse de pista.

¿La razón? Probablemente la decisión de optar por una baja carga aerodinámica en favor de ganar velocidad en recta.

Viendo el panorama, Alonso optó por una estrategia de 'lift and coast', es decir, dejar de acelerar y perder velocidad justo antes de frenar y entrar en curva, para así no perder el coche... y aun así entraba casi de lado.

Carrera muy dura para un Fernando Alonso que se dio con un canto en los dientes con la novena posición y los dos puntitos. Singapur será otra historia.

I watched Alonso's onboard again and the car really had NO grip, especially in turn 6-7 he almost lost the car there several times. After that he tried lift and coast there and even with that he still slid through those corners

Stroll had the same problems in 6-7 as well pic.twitter.com/YgdonZUGVt