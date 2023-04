Aumenta la tensión en Ferrari. El equipo italiano ha tenido un inicio de temporada plagado de problemas. La alta degradación de neumáticos y los problemas de fiabilidad han hecho que la 'Scuderia' aún no haya pisado el podio tras las tres primeras carreras, completando su peor inicio de temporada desde 2009.

Los de Maranello están cuartos en el campeonato de constructores, muy por detrás de Aston Martin y Mercedes, y a 97 puntos de Red Bull, destacado líder del mundial.

Pero el rendimiento del SF-23 no es el único problema para Frédéric Vasseur. Según apunta Peter Windsor, periodista de 'Motorsport Network', Charles Leclerc se ha quejado al equipo por la falta de ayuda de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia.

La tensión empezó en la clasificación, concretamente en la Q3, cuando Charles Leclerc iba en plena vuelta rápida y adelantó a Carlos Sainz, que abortó su intento. El monegasco se quejó por la radio de que Sainz le hizo perder tiempo. "Carlos me ha dado un rebufo muy agradable entre las curvas tres y cuatro", dijo Leclerc irónicamente.

La situación no fue a mejor para Leclerc el domingo, ya que un toque con Lance Stroll en la salida hizo que su carrera terminase en la primera vuelta. A pesar de que fue un error suyo lo que le dejó fuera de carrera, Peter Windsor asegura que Leclerc sigue pensando que su carrera estaba condicionado por la falta de ayuda de Sainz.

“En la Q3, Charles estaba bastante molesto porque no recibió ningún tipo de remolque o ayuda de Carlos Sainz", asegura Windsor en su canal de YouTube. “Pensé que era extraño que lo hiciera público, que estaba molesto por eso, porque tienes que vivir en tu propio mundo y tienes que estar muy protegido cuando estás en Ferrari".

El periodista estadounidense no entiende el enfado de Leclerc, ya que, para él, Sainz no debe tener un rol de segundo piloto en Ferrari: “¿Por qué Carlos Sainz ayudaría a Charles Leclerc más de lo que Charles realmente ayudaría a Carlos? Tal vez lo haría porque en realidad nunca ve a Carlos como una verdadera amenaza, pero Carlos Sainz acababa de salir de un muy buen Gran Premio de Arabia Saudí".

Windsor asegura que es un comportamiento poco habitual en Leclerc, que hasta ahora no ha tenido problemas con su compañero de equipo. Para el periodista, todo podría deberse al nerviosismo por su mal inicio de temporada. “Estoy sorprendido de que Charles incluso haya permitido que ese pensamiento entre en su cabeza porque no es propio de él pensar de esa manera. Creo que, en parte por eso, no clasificó bien y tuvo una carrera terrible", afirmó.