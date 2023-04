"Estoy frustrado, obviamente es el peor inicio de temporada": estas fueron las palabras de Charles Leclerc, que se explicó tras la carrera: "Quiero decir, llevo solo seis puntos, así que es frustrante".

Lo dijo después del Gran Premio de Australia tras chocarse en la curva 3 de la primera vuelta con Lance Stroll cuando intentaba pasar al Aston Martin.

A su llegada al box de Ferrari, Leclerc se mostró muy frustrado con la situación. Admitió que el canadiense no tuvo la culpa del incidente, sino que fue él mismo quien buscó el hueco para intentar adelantar.

Sometimes you just can’t catch a break…

A tough weekend with no points but that does not reflect our progress. Four weeks until the next race to keep pushing and working hard.

Onwards and upwards from here 👊 pic.twitter.com/JH7ktdmfro