Tras seis días de test de pretemporada entre Montmeló y Sakhir y después de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí, es complicado aventurarse a sacar conclusiones de los monoplazas que ha traído el cambio normativo de Fórmula 1.

Con coches muy diferentes en términos aerodinámicos, lo único que parece certero es que es más fácil seguir de cerca al piloto de delante, pero teniendo que hacer frente a un severo 'porpoising' que la mayoría de escuderías parece haber subsanado con respecto a los test.

La congelación de las unidades de potencia hasta 2026 es otro punto muy importante. Desde el 1 de marzo no se pueden hacer más cambios en los motores, y desde la mayoría de fábricas han primado la potencia sobre la fiabilidad.

Es el caso de Alpine, tal y como confirmó Laurent Rossi, director del equipo, en pretemporada. Ahora, tras el abandono de Fernando Alonso en Yeda, Otmar Szafnauer, nuevo jefe del equipo en pista, ha salido al paso para explicar el "engine kill".

"Se quedó sin potencia sin grandes indicadores detrás. No parece que el motor fuera el problema", ha explicado el ex de Aston Martin en declaraciones a 'As'.

El estadounidense ha incidido en las consecuencias del cambio normativo: "Han pasado varias cosas que ejercen un impacto. El coche es nuevo al cien por cien y todas las piezas son nuevas. Eso es raro, normalmente heredas un alto porcentaje cuya fiabilidad está probada. Además, se congela un motor así que todos los fabricantes de motor han hecho cambios".

"Con los cambios, estas cosas pasan, especialmente si buscas más prestaciones. Mi sorpresa en lo relativo a la fiabilidad es que no ha habido tantos problemas. Todos han hecho un gran trabajo", ha añadido, denotando que el equipo ha buscado alcanzar la potencia máxima del motor Renault.

"¿Recuerdas hace unos años? Había seis, siete, ocho coches que no terminaban la carrera. Con este paquete completamente nuevo y recién congelado, me sorprende lo bien que funcionan todos los coches", señala Otmar.

Szafnauer, eso sí, afirma estar "contento": "Hasta ahora estoy contento, pero la curva de aprendizaje con estos coches es tan pronunciada que tenemos que traer evoluciones para la carrera de desarrollo. No nos irá igual mañana a no ser que lo hagamos mejor que nuestros rivales con las mejoras".

Rivalidad Alonso - Ocon

Sobre la disputa que mantuvieron Fernando Alonso y Esteban Ocon durante 10 vueltas en Yeda, el jefe se ha mostrado despreocupado al respecto.

"Hipotéticamente, ¿qué pasa si se chocan? Nada, porque es hipotéticamente. Si a 10 o 15 vueltas del final no tiene valor intercambiar las posiciones de los pilotos, las mantienes, porque quieres maximizar los puntos del equipo. Pero eso es difícil tomar esa decisión al principio porque no sabes lo que va a pasar durante toda la carrera", ha explicado.

"Fue limpio, y es lo que los aficionados quieren ver. Al inicio de la carrera les dijimos que podían hacerlo. Pierdes un poco más de tiempo, pero como ahora los coches se siguen mejor, es más fácil que dos coches se adelanten en vueltas continuadas. Hicieron exactamente lo que les dijimos y fue bueno para todos, porque si Fernando no abandona hubiéramos sido sexto y séptimo con un gran show para los fans", ha zanjado.

