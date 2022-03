Alpine tiene un código interno sobre las batallas entre sus pilotos, que se cumplió a la perfección en Arabia Saudí. Porque Fernando Alonso y Esteban Ocon tienen el permiso del equipo para luchar en la pista... siempre que no sea en las últimas vueltas de las carreras.

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, lo ha explicado en declaraciones a 'Race Fans': "Hacia el final de la carrera, si quedan 10, 15 o 20 vueltas se trata de maximizar los puntos del equipo. Si aguantar en esa posición significa maximizar los puntos del coche, ese es el camino a seguir".

"Durante el tiempo que he pasado en Fórmula 1, cuando estaba en condiciones de poder decirle a los pilotos qué hacer, si quedaban 10 o 15 vueltas para el final y no obtienes ningún valor intercambiando las posiciones, significa que no puedes alcanzar al piloto que está delante de ti y nadie por detrás de ti puede atraparos a los dos. Se mantiene la posición", detalla.

Por lo tanto la batalla entre sus dos pilotos, que fue peligrosa en algunos momentos, cumplió con la normativa interna de Alpine: "Hicieron exactamente lo que hablamos antes de la carrera y fue bueno para todos".

"Al final resultó que si Fernando no se hubiera quedado parado en la pista, hubiéramos sido sexto y séptimo y le hubiéramos dado a los aficionados un poco de espectáculo. Creo que de eso se trata. Tienes que dejarles correr", indica Szafnauer.

Por lo tanto, la escudería gala no intervino en la pelea porque no se estaba produciendo en las últimas vueltas de la prueba de Arabia Saudí. En caso contrario sí pedirían al piloto que está detrás que "mantenga la posición".

Tanto Alonso como Ocon han quitado hierro al asunto. Mientras que el español aseguró que solo "habían perdido algo de tiempo", el galo afirmó que había sido "como una carrera de karts".

"Sensación agridulce"

El buen fin de semana de Alpine se vio manchado por el abandono de Alonso, cuyo motor dijo basta a falta de pocas vueltas. Szafnauer habló de una "sensación agridulce" por este contramiento: "Tenemos una sensación agridulce de la carrera de hoy, pero en general, hemos conseguido un buen resultado, que subraya nuestra competitividad".

"No hemos podido sumar puntos con los dos coches, pero todos en el equipo siguen trabajando duro. Ahora volvemos a la fábrica para preparar lo mejor posible el regreso de la Fórmula 1 a Melbourne dentro de dos semanas. Tenemos que seguir en esta línea", completó.