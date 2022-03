Analizando en frío lo ocurrido este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, se pueden sacar en claro varias conclusiones. Por un lado, la más objetiva por rendimiento, el Alpine fue el tercer coche de la parrilla. Como dijo Fernando Alonso en pretemporada, el A522 "es rápido"... y en Yeda quedó demostrado por encima de los Mercedes, Alfa Romeo y Haas.

Por otro lado, que la escudería de Enstone tiene dos grandes pilotos. A pesar de su agresividad a la hora de empujarle contra el muro (legal, pero excesiva con un compañero de equipo), Esteban Ocon demostró gran nivel frente a todo un bicampeón del mundo como Alonso, que precisamente no es una 'hermanita de la caridad' a la hora de luchar en el asfalto.

Ambos mantuvieron una tensa disputa por el sexto puesto que arrancó en la vuelta cinco y se prolongó hasta la 15, dejando que George Russell se escapara, pero haciendo las delicias del público imparcial.

Tras una carrera en la que Ocon finalizó sexto y Fernando tuvo que abandonar después de un "no power" de su unidad de potencia, el joven piloto francés restó hierro al asunto y pasó del ataque al elogio.

Tanto fue así que comparó al actual Fernando, que este 2022 cumplirá 41 años, con el de 2007, cuando tenía 26 y competía de tú a tú con Lewis Hamilton en McLaren después de ser bicampeón del mundo con Renault en 2005 y 2006.

"Siempre es un privilegio pelear contra Fernando, tengo que decirlo. Es genial, ya lo sabemos, extremadamente rápido. Una leyenda en acción, un privilegio, es divertido y además haremos mejorar al equipo. No ha perdido nada de velocidad, me recuerda a cuando luchaba con Lewis (Hamilton) en 2007", señaló Ocon en declaraciones recogidas por 'As'.

El galo es conciencie de que "atacar es la mejor defensa", por lo que su lucha con Alonso "estará apretada todo el año, pero es una pelea limpia y no hay drama".

Sobre los coches del nuevo reglamento, Esteban destaca la mayor facilidad para adelantar: "Es una filosofía diferente pelear con estos coches, muy divertido, son como carreras de kárting. Antes, cuando tenías una oportunidad tenías que tirarte. Ahora tienes tres o cuatro oportunidades en cada vuelta, pero también sabes que si el coche se queda muy cerca y con DRS, te la puede devolver".

"No tenemos que tener miedo de nadie, en cuanto abres el DRS puedes adelantar. Pude adelantar fácilmente al Aston Martin de Nico, el McLaren de Lando. Fernando también estaba ahí. Peleamos con varios coches y estuvimos bien", añadió Ocon a modo de conclusión.

Ahora, la Fórmula 1 hace un receso de 14 días para volar a Australia el fin de semana del 8 al 10 de abril. En Melbourne, Alonso confía en disipar los problemas que ha tenido hasta el momento y comenzar a jugar 'su' Mundial, empezando por volver a ganar a Ocon y con vistas en subirse de nuevo al podio.