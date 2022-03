Desde el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 se ha visto cómo su relación con su compañero, Esteban Ocon, ha ido cada vez a mejor culminando con emotivas imágenes tras la victoria del francés en el Gran Premio de Hungría (el asturiano contribuyó con una defensa de leyenda a Lewis Hmailton) y con el podio del ovetense en Catar.

En el 'Gran Circo' es de sobra conocido que tu principal rival es tu compañero de garaje, y mientras que en algunos equipos como Red Bull está definido quién es el primer espada y quién el escudero, en otros como Alpine se deben ganar su estatus en la pista y, por ende, en la clasificación.

La pasada campaña, a pesar de empezar peor, Alonso terminó venciendo a Ocon. Sin embargo, tras lo visto este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, los fantasmas del pasado de Ocon han vuelto a escena.

En la vuelta 5, el francés cerró a un Fernando que llegaba por detrás con más ritmo y le empujó contra el muro, por lo que el español tuvo que pegar un volantazo a la derecha para evitar el choque.

El duelo se prolongó durante los siguientes 10 giros hasta que el bicampeón del mundo logró pasarle cuando George Russell ya se había escapado y cuando Valtteri Bottas llegaba como un rayo desde atrás.

Al final, Alonso tuvo que abandonar después de que su unidad de potencia desfalleciera. Tras la carrera, Fernando se quiso desmarcar de polémicas, mientras que Ocon señaló que había sido una batalla limpia.

"Por supuesto, cuando luchas es lo mismo que en el karting, pierdes tiempo. Es normal, pero nuestra estrategia en ese momento era una carrera de una sola parada. La posición en la pista es bastante importante y el equipo nos permitió correr", explicó.

"Siempre es un privilegio competir con Fernando, así que me hace sonreír. Va a estar apretado todo el año. Veamos cómo va. Pero competimos justamente y como el equipo decidió que lo hiciéramos, no hay drama", añadió.

Por su parte, Otmar Szafnauer, director de Alpine, quiso explicar la estrategia del equipo: "Estuvo bien, fue limpio. Es lo que los aficionados quieren ver. Les dijimos al principio que les permitiríamos correr".

"Es una pista de alta velocidad, los muros están cerca, pero hicieron exactamente lo que hablamos antes de la carrera. Y fue bueno para todos. Si Fernando no hubiera abandonado, habríamos sido sexto y séptimo", apuntó.

Antecedentes de Ocon

El propio Szafnauer también coincidió con el galo durante su etapa en Force India. Allí, su compañero era el siempre aguerrido 'Checo' Pérez, que terminó enfrentado con Esteban, quien tras 2018 se quedó sin asiento en F1.

Si en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, el alerón delantero del mexicano impactó contra el neumático trasero derecho de Ocon y le obligó a abandonar mientras el joven piloto pasó por boxes para enmendar el pinchazo, en Bélgica, Singapur y Canadá también tuvieron sus más y sus menos.

"Seguro lo discutiremos y no debería suceder en el futuro", dijo entonces Esteban, aunque sus palabras se las llevó el viento.

"Ahora lo saben, y de nuevo no se les permitirá competir más si no son capaces de hacerlo. No hubo nada de espacio. Checo debería haberle dejado margen, ya que él tenía hueco de sobra", apuntó Szafnauer al respecto.

Pues bien, en el circuito urbano Marina Bay el francés se quedó fuera y en Gilles Villeneuve Pérez rechazó dejar pasar a Ocon después de que el equipo se lo pidiera.

"Creo que su movimiento estuvo un poco al límite y no era necesario. Nos podía haber dejado a los dos fuera de la carrera", señaló entonces Ocon, en unas declaraciones que podrían adaptarse perfectamente a lo visto este domingo.

Tras abandonar Force India en 2018, estar un año como tercer piloto de Mercedes y volver a la competición de la mano de Renault y junto a Daniel Ricciardo, el galo explicó que su relación con el australiano era "mucho mejor".

"Lo que sucedió en Force India no es algo que quiera volver a hacer. No fue un ambiente agradable. No ralentizó al equipo ni nada, pero el ambiente entre nosotros no fue tan bueno. En la pista nos encontramos muchas veces, eso estaba claro. Eso no fue bueno", señaló.

"No es algo que quiera hacer de nuevo. Definitivamente, la atmósfera es mucho mejor entre Daniel y yo que con Checo. Entonces, creo que si podemos seguir trabajando así, aunque va a ser diferente en el camino, será mucho mejor, para todos, para tener una energía positiva y un excelente ambiente de trabajo", añadió.

"No queremos que ocurran esos accidentes. Por supuesto, siempre puede suceder en la salida o algo así, pero en la carrera como sucedió varias veces con Pérez no fue aceptable", zanjó.

Al respecto, Pérez también se mostró duro con Esteban: "Fueron dos años en general de mucha tensión dentro del equipo. Cuando la relación no es buena, cuando no fluye entre los dos pilotos, siempre queda una tensión complicada con los ingenieros".

¿Qué pasará con Alonso?

Está claro que Ocon quiere ejecutar su propio 'Plan' en Alpine y no le concederá nada a menos que el equipo interfiera. En Baréin, el francés tenía más ritmo y Alonso le dejó pasar, pero no le devolvió el favor en Yeda.

Ni Fernando ni Esteban quisieron avivar la polémica tras la carrera, pero entre ambos ya se ha sembrado una semilla que puede dar unos frutos contraproducentes para la escudería si esta no toma cartas en el asunto y establece unas líneas rojas.

