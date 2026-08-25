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Primera gran borrasca

Al menos 30 heridos leves por un fuerte temporal que deja caídas de árboles e inundaciones en Tarragona

Los detalles La ciudad de Tarragona ha sido una de las localidades más afectadas por las fuertes lluvias, que han anegado diversas zonas de la capital y han dejado a muchos abonados sin electricidad.

Los Bombers de la Generalitat retiran un árbol caído tras las tormentas en Catalunya Los Bombers de la Generalitat retiran un árbol caído tras las tormentas en CatalunyaEP
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Los Bomberos de la Generalitat han atendido un total de 491 servicios relacionados con el temporal de lluvia y granizo registrado desde ayer lunes en Cataluña, la mayor parte en Tarragona, donde han llevado a cabo 434 actuaciones.

Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a un total de 30 personas por incidencias relacionadas con la lluvia, de las que cuatro fueron trasladadas a centros sanitarios, si bien ninguna de ellas revestía lesiones de gravedad.

Los Bomberos han informado de que durante la pasada noche y madrugada han continuado atendiendo servicios relacionados con el temporal, la mayoría por la caída de árboles, ramas e inundaciones que han afectado a vehículos, zonas de camping, sótanos y estaciones eléctricas.

La ciudad de Tarragona ha sido una de las localidades más afectadas por las fuertes lluvias, que han anegado diversas zonas de la capital y han dejado a muchos abonados sin electricidad, una situación de la que se van recuperando esta mañana.

Las líneas R14 y RT1 de Rodalies que conectan Tarragona y Reus, así como la R16 que une Cambrils con Tarragona han recuperado la circulación por vía única a primera hora de esta mañana después de que durante la noche de este lunes quedaran cortadas debido a condiciones meteorológicas adversas, ha informado Rodalies.

Posteriormente, también se ha reabierto la circulación de trenes por una vía en las líneas R17 y RT2, entre Tarragona y Port Aventura.

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