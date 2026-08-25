El compañero de Verstappen explica cómo Marc Márquez le convenció de no correr en Zandvoort

Aprilia espera una remontada de Marc Márquez: "Un Márquez al 100% da más valor a nuestros resultados"

Isack Hadjar ha explicado que intercambió "mensajes de voz" con el eneacampeón del mundo tras sufrir una lesión en la muñeca durante sus vacaciones.

Isack Hadjar no pudo participar en el GP de los Países Bajos de Fórmula 1 del pasado fin de semana debido a una lesión sufrida en la muñeca mientras entrenaba durante las vacaciones.

El galo fue suplido por Liam Lawson, que quedó séptimo sumando seis puntos para Red Bull (Max Verstappen se estrelló en la primera vuelta).

En declaraciones a 'L'Équipe', Hadjar lamentó no poder rodar en Zandvoort: "Es una faena perderse una carrera. Compito desde que tenía 7 años, tengo 21, y nunca me había perdido un fin de semana de carrera porque estuviera lesionado. Se hace raro no participar, vivirlo desde fuera. Es extraño, pero es así".

En su decisión fue clave Marc Márquez, con quien habló y que le aconsejó que no asumiera riesgos y priorizara su recuperación.

"Intercambiamos mensajes de voz. Tengo su contacto y me dije que, si había un piloto que supiera de lesiones, era él. Recibí muchos informes médicos, pero quería hablar de piloto a piloto, tener las sensaciones de alguien que ya había vivido eso. Y hasta él me confirmó que no pasaba nada por quedarse un fin de semana en el banquillo", añadió.