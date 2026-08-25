Alcaraz haría muy bien en escucharle: atención al consejo de Roger Federer a Carlos

El extenista suizo se ha puesto en la piel del murciano, que lleva cuatro meses fuera de las pistas por lesión.

Roger Federer compareció este lunes en rueda de prensa antes de su partido de exhibición en el marco del US Open.

Entre otros aspectos, el ganador de 20 Grand Slams habló sobre Carlos Alcaraz y sobre la lesión que le ha apartado de las pistas desde el pasado mes de abril.

Según el suizo, el murciano se lesionó en el peor momento de la temporada: "No conozco la gravedad exacta de cada caso ni cómo llegaron a ese punto, pero obviamente el peor momento para lesionarte es justo antes de Roland Garros, porque después se encadenan Roland Garros y Wimbledon".

"Evidentemente eso complica mucho el US Open, y lo hemos visto con Carlos. Yo siempre intenté mantener un calendario equilibrado, con suficientes descansos, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. También asumí riesgos, hubo momentos en los que añadí algún torneo más de los que debería haber jugado, pero conseguí superarlos", ha explicado.

Es por ello que le lanzó un consejo: "Creo que también es importante priorizar lo que realmente es importante para ti. Puede ser la gira americana, como ocurre aquí, o Australia para los australianos. Cada jugador tiene momentos del año en los que quiere llegar a su máximo nivel, porque no puedes estar al cien por cien veinte veces al año. Creo que los aficionados también deberían entender eso. Es muy difícil estar al máximo en cada partido".

"Estoy orgulloso de haber podido jugar de enero a noviembre durante toda mi carrera. Nunca me perdí realmente la temporada indoor, Australia o las giras americanas. Siempre intentaba estar presente en todas partes. Obviamente siempre teníamos mucho cuidado con lo que venía después, y nunca quise que todo girara únicamente alrededor de los Grand Slam", zanjó.