Almacenes saturados de marihuana: los Mossos no pueden custodiar ni una planta más al realizar casi un registro diario

Los detalles Porque esta droga no desaparece cuando termina el operativo. Hay que pesarla, analizarla, custodiarla y esperar con ella a buen recaudo mucho tiempo, hasta que un juez ordene su destrucción.

El almacén central de drogas de los Mossos d'Esquadra está saturado debido a la gran cantidad de marihuana incautada. Las constantes operaciones, el tiempo necesario para analizar las plantas y la espera de autorizaciones judiciales para su destrucción generan retrasos significativos. Los agentes enfrentan desafíos al localizar y desmantelar plantaciones, que se encuentran tanto en áreas remotas como en viviendas adaptadas como cultivos industriales. A pesar de la eficacia de los Mossos, el almacenamiento se complica, acumulando toneladas de marihuana en bidones herméticos. Los sindicatos demandan una eliminación más rápida de la droga para liberar espacio.

En el almacén central de drogas de los Mossos d'Esquadra ya no cabe ni una planta más de marihuana. Están desbordados. Las constantes incautaciones, el tiempo que lleva analizarlas y lo que tardan las autorizaciones judiciales en tomar una decisión están provocando grandes retrasos en la destrucción de esas plantaciones y los mossos ya no saben dónde guardar de forma segura la marihuana

Para los agentes, encontrar y conseguir desarticular una plantación de marihuana no es tarea sencilla. Primero hay que encontrarla, normalmente entre caminos y montañas; aunque cada vez más, también dentro de viviendas convertidas en auténticos cultivos industriales.

Pese a ello, gracias al buen trabajo de los mossos, en Cataluña se produce casi un registro diario. Esto se traduce en toneladas de marihuana que acaban en almacenes gigantes y en las comisarías de los Mossos d'Esquadra.

Porque esta droga no desaparece cuando termina el operativo. Hay que pesarla, analizarla, custodiarla y esperar con ella a buen recaudo mucho tiempo, hasta que un juez ordene su destrucción.

"Haces un comiso, por ejemplo, de 7.000 plantas, y eso lo tienes que guardar un año o año y medio", ha explicado a laSexta Toni Castejón, portavoz del sindicato Fepol Mossos. Y la destrucción tampoco es inmediata. El tiempo sigue pasando y los almacenes siguen desbordados, acumulando miles de bidones de polietileno llenos de marihuana y completamente precintados.

De hecho, en 2024, los Mossos adquirieron hasta 1.500 bidones de este tipo. Compraron el mismo volumen en 2025 y, para este año, esa cifra supera ya los 2.000. "Se puede meter un gran volumen prensado de marihuana. Son herméticos y no transmiten olor", ha recordado Castejón.

El problema es que, mientras una plantación cae, otra aparece. Eso y que parece que "Cataluña es el jardín de Europa de marihuana"﻿, en palabras del portavoz de Fepol Mossos. Desde los sindicatos exigen eliminar la droga casi de inmediato y que deje de ocupar espacio.

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