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"Creo que la mayor losa de Ducati es..."

Acusan a Marc Márquez de "jugar con los medios a su favor" al no tener "la mejor moto"

Chris Vermeulen, piloto de MotoGP entre 2006 y 2009, considera que Aprilia es el equipo a batir ya que Marc "no está en plenas condiciones físicas".

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto" Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"Getty

En el podcast 'Motorsport Republica', Chris Vermeulen ha analizado la actualidad de MotoGP y, cómo no, ha hablado sobre Marc Márquez y Ducati.

A pesar de que el ilerdense sea la gran nota positiva de los de Borgo Panigale, que no esté al 100% físicamente está lastrando al equipo.

"Creo que la mayor losa de Ducati este año es que Marc [Márquez] no está en plenas condiciones físicas, aunque está empezando a volver. El ritmo de Diggia y el de Alex [Márquez], cuando ha estado bien, ha demostrado que la moto es capaz. Pecco [Bagnaia] está perdido, no sé qué pasa ahí", ha explicado.

Es más, el piloto de MotoGP entre 2006 y 2009 no tiene dudas de que Aprilia, en este momento, es el rival a batir.

"Es con diferencia la mejor moto. Cuatro de los seis primeros del Mundial son pilotos de Aprilia. Eso te dice que es la mejor moto del mundo, y si estás en una Aprilia y no estás cerca del podio, no estás haciendo un buen trabajo ahora mismo. Tiene un pequeño escalón sobre Ducati", ha señalado.

Según Vermeulen, viendo esta realidad, Marc ha empezado a 'jugar': "Márquez ha dicho que Aprilia debería llevar mucha más ventaja en este Mundial, pero eso es típico de Marc, jugando un poco con los medios a su favor".

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