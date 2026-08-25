Acusan a Marc Márquez de "jugar con los medios a su favor" al no tener "la mejor moto"

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Chris Vermeulen, piloto de MotoGP entre 2006 y 2009, considera que Aprilia es el equipo a batir ya que Marc "no está en plenas condiciones físicas".

En el podcast 'Motorsport Republica', Chris Vermeulen ha analizado la actualidad de MotoGP y, cómo no, ha hablado sobre Marc Márquez y Ducati.

A pesar de que el ilerdense sea la gran nota positiva de los de Borgo Panigale, que no esté al 100% físicamente está lastrando al equipo.

"Creo que la mayor losa de Ducati este año es que Marc [Márquez] no está en plenas condiciones físicas, aunque está empezando a volver. El ritmo de Diggia y el de Alex [Márquez], cuando ha estado bien, ha demostrado que la moto es capaz. Pecco [Bagnaia] está perdido, no sé qué pasa ahí", ha explicado.

Es más, el piloto de MotoGP entre 2006 y 2009 no tiene dudas de que Aprilia, en este momento, es el rival a batir.

"Es con diferencia la mejor moto. Cuatro de los seis primeros del Mundial son pilotos de Aprilia. Eso te dice que es la mejor moto del mundo, y si estás en una Aprilia y no estás cerca del podio, no estás haciendo un buen trabajo ahora mismo. Tiene un pequeño escalón sobre Ducati", ha señalado.

Según Vermeulen, viendo esta realidad, Marc ha empezado a 'jugar': "Márquez ha dicho que Aprilia debería llevar mucha más ventaja en este Mundial, pero eso es típico de Marc, jugando un poco con los medios a su favor".