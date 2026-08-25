Carlota y Luis Carlos, investigados por el crimen de Tauste, mantienen su relación en prisión

Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza.

Los detalles Ambos podrán comunicarse una vez por semana a través del cristal en la cárcel de Zuera, donde permanecen separados en módulos diferentes.

Carlota y Luis Carlos, investigados por el doble crimen de Tauste, se encuentran en prisión provisional en Zuera, Zaragoza. Aunque están en módulos separados, mantienen su relación y planean comunicarse mediante cartas y visitas semanales autorizadas. Carlota está bajo el protocolo de prevención de suicidios debido a su estado físico y emocional, con apoyo sanitario constante. Luis Carlos, en el módulo de preventivos, no ha tenido incidentes. La investigación sigue en curso, enfocándose en la relación sentimental entre ambos, el embarazo de Carlota y una tercera persona que presuntamente Luis Carlos contactó tras el crimen para pedir una coartada.

Carlota y Luis Carlos, investigados por el doble crimen de Tauste, ya se encuentran en la prisión de Zuera, en Zaragoza, después de que la jueza decretara para ambos prisión provisional.

Según fuentes penitenciarias consultadas por laSexta, la pareja no ha roto su relación y tiene previsto mantener la comunicación durante su estancia en prisión.

Aunque permanecen separados dentro del centro penitenciario, pueden escribirse y, posteriormente, mantener comunicaciones autorizadas por el centro. Según las mismas fuentes, podrán comunicarse una vez por semana a través del cristal, dentro del régimen establecido por la prisión.

Carlota, bajo el protocolo de prevención de suicidios

La hija de Javier Sánchez y Esther Latorre ingresó en prisión después de haber acudido a urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza un día después del crimen. A su llegada al centro penitenciario, se activó para ella el protocolo de prevención de suicidios (PPS).

De momento, permanece con seguimiento y apoyo sanitario y no se encuentra sola en su celda, según explican fuentes penitenciarias a laSexta.

Las mismas fuentes señalan que Carlota llegó al centro con moratones y marcas visibles en la cara, además de un ojo con sangre en su interior.

Son lesiones que ya presentaba tras el crimen y cuyo origen forma parte de las circunstancias que los investigadores tratan de esclarecer.

Por ahora, las fuentes penitenciarias señalan que Carlota no ha protagonizado ningún problema de convivencia ni de adaptación en el módulo de mujeres, el 13, donde se encuentran menos de 70 internas.

Luis Carlos, en el módulo de preventivos

Luis Carlos se encuentra en el módulo de preventivos, separado de Carlota. Según fuentes penitenciarias, tampoco ha protagonizado hasta ahora ningún incidente.

Durante las primeras horas de ingreso, ambos permanecieron en el departamento correspondiente. En el caso de Luis Carlos, pasó la primera noche en ingresos y permaneció vigilado a través de un cristal por otro interno.

Como todos los presos que ingresan en el centro, ambos tienen que ser valorados por los diferentes profesionales penitenciarios: médico, educador, psicólogo, jurista y trabajador social.

Separados en prisión, pero siguen juntos

Carlota y Luis Carlos no pueden verse libremente dentro de la prisión, ya que están en módulos diferentes. Pero esto no significa que hayan roto su relación.

Según fuentes penitenciarias consultadas por laSexta, siguen juntos y van a comunicarse entre ellos.

Primero pueden hacerlo mediante cartas y, posteriormente, a través de las comunicaciones autorizadas por el centro penitenciario. Si se mantienen las condiciones actuales, podrán tener una comunicación semanal a través del cristal.

La investigación continúa

Carlota y Luis Carlos fueron enviados a prisión provisional después de permanecer 72 horas detenidos y comparecer ante la jueza de Ejea de los Caballeros. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar.

La investigación de la Guardia Civil continúa tratando de reconstruir qué ocurrió la madrugada del 8 de agosto en la vivienda de Javier Sánchez y Esther Latorre y cuál fue el papel de cada uno de los dos investigados.

Javier Sánchez y Esther Latorre, las víctimas del crimen de Tauste

Fue laSexta quien reveló que los investigadores estaban poniendo el foco en la relación sentimental entre Carlota y Luis Carlos, el embarazo de ella y la existencia de una tercera mujer vinculada sentimentalmente al detenido.

Pero había un dato especialmente relevante: Luis Carlos habría contactado con esa mujer después de los hechos para pedirle que le proporcionara una coartada. Ella se habría negado y habría trasladado posteriormente información a los investigadores.

Aquella información, adelantada en exclusiva por laSexta, situaba a esa mujer como una posible pieza de interés para esclarecer los movimientos de Luis Carlos después del crimen y ayudaba a dibujar el contexto de una relación sentimental que ahora sabemos que, pese a su ingreso en prisión, Carlota y Luis Carlos mantienen.

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