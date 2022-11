La vinculación de Pierre Gasly con Red Bull comenzó en el año 2014, pero no fue hasta 2017 cuando el francés debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso a final de temporada. Al año siguiente, ya sería piloto titular del equipo italiano. Pero tras ocho años dentro de la cúpula de Red Bull, en 2023 Gasly estará a los mandos de un Alpine.

Gasly ha estado siempre en Toro Rosso (actual AlphaTauri) salvo en 2019, cuando se convirtió en segundo piloto de Red Bull. Sin embargo, a mitad de temporada le volvieron a bajar a Toro Rosso por su pobre rendimiento.

El francés ha explicado en 'GiveMeSport' qué es lo que más echara de menos con su separación de la cúpula de Red Bull: "¡Extrañaré las aventuras y las actividades que sólo hacen ellos! He pilotado aviones acrobáticos, he hecho paracaidismo, he surfeado en Australia y he hecho muchas otras cosas de las que hablaré el resto de mi vida".

"Lo he hablado con algunos de mis compañeros; formar parte de Red Bull te da acceso a tantos sectores y a tantos deportes e incluso deportistas. He conocido a cientos de atletas de Red Bull de diferentes deportes, y la experiencia y los conocimientos que he adquirido de ellos son inexplicables", comenta.

El francés se muestra encantado de cómo le tratan en cualquier lugar: "Al principio de cada año hacía la preparación física en el Centro de Entrenamiento de Red Bull en California. Iba a Red Bull América y me recibían y cuidaban de mí. Iba a Red Bull Japón y ellos estaban allí siempre disponibles para nosotros".

"Cuando estás en una estructura como la de Red Bull, estás en todo el mundo, y eso es algo que definitivamente voy a echar de menos", añade.

Una despedida emotiva

Gasly siempre estará agradecido al equipo que le hizo debutar en el 'Gran Circo': "AlphaTauri es mi segunda familia, me dieron la oportunidad de empezar a correr en la Fórmula 1 y he estado con estos chicos desde hace unos cuantos años".

"Todavía no estoy emocionado, pero sé que la carrera de Abu Dhabi será emocionalmente difícil al saber que ya no volveré a estar con ellos, pero serán grandes recuerdos con muy buenos sentimientos para el resto de mi vida", dice para cerrar.