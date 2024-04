Fernando Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del Gran Premio de Japón y, como no podía ser de otra manera, le han preguntado por su futuro.

El asturiano se marcó un plazo hasta el parón de verano para decidir si continuar en la categoría o colgar definitivamente el caso, pero en el caso de darse una temporada más, afirmó que al primer equipo que escucharía sería a Aston Martin.

Mucho se le ha relacionado en las últimas semanas con Mercedes y Red Bull después del anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari y del estallido del 'caso Horner' que ha tenido su calado en el clan Verstappen.

Eso sí, por el momento Fernando descarta un cambio de aires la próxima temporada: "No veo ninguna posibilidad de que cambie de equipo".

Aún así, reconoce que una salida de Verstappen de Red Bull "podría tener impacto" en su decisión: "Por supuesto, si Max deja Red Bull, eso podría tener un impacto, pero no creo que haya ninguna posibilidad de que eso ocurra".

"Así que eso es algo en lo que no pienso demasiado. Lo que quiero es concentrarme en mi negocio. Estoy aquí para competir e intentar tomar una decisión antes del verano sobre si seguiré compitiendo o no. Y si sigo compitiendo, tengo que pensar en cuáles son las mejores posibilidades. Pero ya sabes, todo este estrés en este momento, todos estos rumores, realmente no me preocupan. No estoy en ello", ha explicado, dejando claro que la retirada es una posibilidad que cada vez coge más fuerza.

En el caso de seguir, considera que no hay otro equipo que le dé la seguridad de Aston Martin a medio plazo: "No hay ningún otro equipo en el paddock con la ambición y los planes que Aston tiene para el futuro, pero también se necesita tiempo para alcanzar esos objetivos, y hay que conseguir esos resultados".

"Este equipo era bastante nuevo hace dos años. La plantilla se duplicó más o menos en la fábrica. Estaban en los viejos edificios de Jordan y ahora hay una fábrica supermoderna", ha añadido.

"El año pasado teníamos un coche muy rápido. Y tuvimos que aprender la lección de cómo desarrollar el coche para competir con los equipos punteros. Este año, estamos siguiendo ese desarrollo. Así que creo que hay algunas señales muy buenas. Pero al final del día, hay que ganar carreras y campeonatos, y ese es el paso más difícil de dar", ha zanjado.