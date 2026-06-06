La desolación de George Russell con el Mercedes: "Mi estilo de conducción simplemente no funciona"

El piloto británico de Mercedes se ha mostrado enormemente decepcionado un fin de semana más con su ritmo después de no ser capaz de competir por la 'pole' en el Gran Premio de Mónaco.

George Russell está atravesando uno de sus peores momentos desde que llegó a la Fórmula 1. El piloto británico ha estado acostumbrado a batir siempre a su compañero de equipo. Incluso con Lewis Hamilton al otro lado del garaje, Russell ha brillado con luz propia.

Sin embargo, en este 2026, en el primer año en el que Mercedes tiene opciones reales de ser campeones del mundo, George Russell parece haber perdido todo el ritmo que tenía. Antonelli le está pasando por todos lados, casi sin oposición. En el Mundial, la distancia ya es considerable, y lo peor de todo es que Russell no encuentra el motivo.

"No lo sé realmente. Quiero decir, las últimas carreras han sido tan desafiantes para mí solo para lograr unir las vueltas. Recuerdo que en las primeras 2 carreras de la temporada, cada vuelta que hacía, ya fuera en práctica o en clasificación, siempre era P1 o P2, y ahora, nada encaja", señaló tras las 'qualy' de Mónaco.

"Tengo algunas ideas, pero sí, mi estilo de conducción simplemente no está funcionando con el coche en este momento, así que necesito entenderlo. No tengo mucha confianza en el coche en este momento. Sí tengo algunas ideas de por qué es así, pero no lo sé ahora mismo", agregó.

"Hicimos un buen trabajo para entender algunas cosas con mi estilo de conducción que he tenido todos mis años en Mercedes, y creo que este coche no está sacando lo mejor de mí. Entonces, necesito adaptarme a él o hacer algunos cambios de desarrollo para ayudarme a conducir de manera más natural. Sí, estoy un poco rascándome la cabeza en este momento", concluyó.