Un mensaje escueto, pero directo. "Cirugía, ok; descanso, ok; retirada de los puntos, ok. Primer día normal de 2022, ahora a centrarse en el entrenamiento", ha escrito Fernando Alonso en sus redes sociales. Y sus seguidores, claro, enloquecen.

Porque sí, ya es una realidad: 'El Plan' está en marcha. Alonso ha comenzado este miércoles su preparación para el campeonato del mundo de este año, en el que el nuevo reglamento podría reagrupar a los equipos y darle una nueva oportunidad.

El asturiano siempre ha sido muy claro con respecto a su regreso a la Fórmula 1. Lo ha hecho para ganar. Y las nuevas normas invitan a ello. Porque la igualdad podría suponer una oportunidad para la escudería Alpine.

Cabe recordar que Alonso ya fue campeón del mundo, en 2005 y 2006 con el equipo Renault, tras un cambio de reglamento que le terminó de acercar al Ferrari de Michael Schumacher.

Ahora la historia podría ser parecida. Porque al claro dominio de Red Bull y Mercedes podrían unirse las batallas de Ferrari, McLaren y Alpine.

La agenda de Alonso

Los primeros test oficiales de la temporada se celebrarán entre el 23 y el 25 de febrero en Barcelona. Unos test que la F1 ya ha confirmado que serán a puerta cerrada.

Y no serán los únicos. Entre el 10 y 12 de marzo se celebrarán los segundos en Sakhir.

El mundial arrancará a finales de ese mismo mes y también en el mismo escenario: Sakhir. Y las nuevas normas prometen máxima igualdad, sobre todo en unas primeras pruebas de rodaje para pilotos y equipos.