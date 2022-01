Mientras Esteban Ocon tiene contrato con Alpine hasta 2023, Fernando Alonso se enfrenta a un 2022 clave para su futuro más inmediato. Rebasada la línea de los 40 años, el objetivo del bicampeón del mundo de Fórmula 1 fue volver a la categoría reina en 2021 a modo de entrenamiento para llegar en plenas facultades a 2022.

Este año el 'Gran Circo' estrenará nueva normativa, la gran baza del asturiano para volver a ser competitivo, ganar y, por qué no, optar a su tercera corona.

Sin embargo, en el caso de que Alpine no dé con la tecla o de que Alonso no cumpla con las expectativas, desde Enstone podrían plantearse la posibilidad de prescindir de sus servicios para 2023.

A la espera está Oscar Piastri, vigente campeón de la Fórmula 2 con tan solo 20 años y excampeón de F3 en 2020, también siendo debutante.

El australiano ve 2022 como un año de aprendizaje: "Estaré bastante ocupado a pesar de no conducir tanto, estamos preparando un gran programa de test. En los últimos años, no ha habido muchos pilotos reserva jóvenes, ciertamente no muchos que sean los únicos pilotos en ese rol, así que creo que eso dice mucho sobre el compromiso de Alpine conmigo".

"No creo que sea un año perdido. No hace falta decir que me hubiera encantado estar en la parrilla, pero muchas de las cosas que puedo aprender, como los viajes de una temporada de F1, tener que adaptarme a eso sin la presión de tener que conducir, realmente es bastante positivo", explica.

Sus ojos estarán puestos en Alonso, Ocon y el nuevo monoplaza: "Escucharé a Fernando y Esteban, además con un coche nuevo para 2022, puedo aprender cómo desarrollar el monoplaza, y con todo mi trabajo en el simulador puedo intentar contribuir a ello".

"Hay muchas otras cosas fuera de la conducción que hacen que un piloto de F1 tenga éxito. Uno de mis principales papeles será aprender todo lo que pueda de Fernando y Esteban. Sólo con observar su manera de hacer las cosas, la forma en que hacen sugerencias a los ingenieros, la capacidad que tienen para proponer ideas y qué cambiar en el coche fuera de la conducción es impresionante", ha añadido.

"Creo que ese es el tipo de cosas que puedo conseguir. No necesito estar pilotando, esto va a ser una parte importante", ha zanjado.

Eso sí, en el caso de que Alonso siga la línea que ha llevado en 2021, superando a Ocon y siendo el líder de Alpine, la escudería debería ejecutar con Piastri uno similar al que han llevado con Guanyu Zhou, que esta temporada estará cedido en Alfa Romeo.

Laurent Rossi, director ejecutivo del equipo, ve en el australiano un diamante a pulir: "Es un miembro valioso del equipo y estamos ansiosos por llevar su talento a la F1 como parte de su progresión natural en su trayectoria".