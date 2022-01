El 21 de febrero. Esa es la fecha que ha elegido el equipo Alpine para presentar el monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Esteban Ocon.

El A522 se conocerá ese día desde la fábrica de Enstone. La escudería ofrecerá a través de sus canales oficiales las primeras imágenes del coche. Además de las impresiones de los directivos, entre los que estará Laurent Rossi.

Alpine se ha mostrado muy ilusionado para este 2022, cuando entre en vigor un nuevo reglamento en la Fórmula 1 que promete igualdad en toda la parrilla. Y ahí los galos son conscientes que deben estar en la pelea.

Las noticias que llegan desde Enstone son esperanzadoras. El motor ha recuperado la potencia perdida en el pasado y podría estar al nivel de los grandes como Red Bull, Mercedes o Ferrari.

Aunque en Alpine quieren ser cautos. Son conscientes que este reglamento estará en vigor hasta al menos 2026 y que éste es un proyecto a medio plazo. Eso hará que el coche pueda seguir desarrollándose más allá de esta temporada.

El 21 de febrero se conocerán los detalles del monoplaza con el que Alonso lanzará su famoso 'Plan'. ¿Será suficiente para estar en la pelea por el tercer mundial de F1?

Something's coming... We're edging closer to the new era of #Alpine innovation.

Save the Date 🗓️ 21.02.22#A522 @alpinecars @alpineracing pic.twitter.com/eYk9459ylb